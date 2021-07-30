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Постпред России прокомментировал нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному
Постпред России прокомментировал нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному - РИА Новости, 30.07.2021
Постпред России прокомментировал нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) хранит молчание о нестыковках в датах по поездке экспертов в ФРГ из-за Алексея Навального, сообщил в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:15
2021-07-30T10:15
в мире
франция
москва
евросоюз
алексей навальный
сергей лавров
александр шульгин
россия
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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) хранит молчание о нестыковках в датах по поездке экспертов в ФРГ из-за Алексея Навального, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Шульгин заявил РИА Новости после сессии, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск-Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья."Пока мы не получили сколько-нибудь вразумительных и доказательных объяснений. Все они свелись к утверждению германской стороны, что "произошла какая-то техническая ошибка". Прямо скажу, для нас это звучит неубедительно. Целый ряд обстоятельств, включая сказанное выше, побуждает нас к повышенной бдительности, в особенности по столь чувствительной теме. Примечательно и то, что все это время техсекретариат ОЗХО хранит молчание", - заявил Шульгин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/navalnyy-1742933657.html
https://ria.ru/20210722/zakharova-1742404399.html
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в мире, франция, москва, евросоюз, алексей навальный, сергей лавров, александр шульгин, россия, госпитализация алексея навального
10:15 30.07.2021
 
Постпред России прокомментировал нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному

Постпред России Шульгин: ОЗХО хранит молчание о нестыковках в докладе по Навальному

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) хранит молчание о нестыковках в датах по поездке экспертов в ФРГ из-за Алексея Навального, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
В Гааге 6-9 июля проходила 97-я сессия исполнительного совета ОЗХО. Шульгин заявил РИА Новости после сессии, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Он отметил, что в проекте доклада организации говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи по инциденту с россиянином еще 20 августа 2020 года, то есть когда у Навального на борту авиарейса Томск-Москва начали появляться первые признаки ухудшения здоровья.
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"Пока мы не получили сколько-нибудь вразумительных и доказательных объяснений. Все они свелись к утверждению германской стороны, что "произошла какая-то техническая ошибка". Прямо скажу, для нас это звучит неубедительно. Целый ряд обстоятельств, включая сказанное выше, побуждает нас к повышенной бдительности, в особенности по столь чувствительной теме. Примечательно и то, что все это время техсекретариат ОЗХО хранит молчание", - заявил Шульгин.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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В миреФранцияМоскваЕвросоюзАлексей НавальныйСергей ЛавровАлександр ШульгинРоссияГоспитализация Алексея Навального
 
 
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