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СНВ-1: договор на все времена

СНВ-1: договор на все времена - РИА Новости, 30.07.2021

СНВ-1: договор на все времена

Гонка вооружений угрожает миру постоянно, даже после моментов разрядки, таких, например, как недавняя встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Сегодня эта угроза РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:00

2021-07-30T10:00

2021-07-30T10:05

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россия

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Гонка вооружений угрожает миру постоянно, даже после моментов разрядки, таких, например, как недавняя встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Сегодня эта угроза вполне реальна с учетом наращивания военного потенциала сторон — а потому важно помнить, как сверхдержавы справлялись с подобными вызовами. Главным таким механизмом, который по сути прекратил гонку вооружений в годы "холодной войны" стал Договор СНВ-1, тридцатилетие которого отмечается сейчас. Наработки того уникального договора, впервые радикально сократившего ядерные арсеналы СССР и США, востребованы и сейчас, они могут лечь в основу новых переговоров по стратегическим вооружениям, да и в целом улучшить отношения двух стран.Договор СНВ-1 ввел в практику ядерного диалога Москвы и Вашингтона такие понятия как взаимные доверие и контроль, нацеленность на новые, каждый раз более глубокие сокращения.Сегодня сами параметры СНВ-1 не так уж важны, поскольку в дальнейшем Россия и США еще более радикально, чем предусматривал Договор СНВ-1, сократили свои стратегические ядерные арсеналы. Так, если данный Договор, имевший неофициальное название договора о 50%-ном сокращении ядерных вооружений, предусматривал снижение числа ядерных боезарядов до 6000, то действующий Новый Договор о СНВ (СНВ-3) уменьшил этот уровень еще почти в четыре раза — до 1550 боезарядов, развернутых на стратегических носителях. При этом принятый "в промежутке" между названными соглашениями Договор о стратегических наступательных потенциалах сторон 2002 г. предусматривал сокращения до 1700-2200 ядерных боезарядов, т.е. примерно в три раза по сравнению с СНВ-1.Но историческое значение Договора СНВ-1 заключается в том, что его подписание и вступление в силу ознаменовало конец долгой гонки ядерных вооружений и начало обратного процесса — глубоких сокращений накопленных арсеналов сверхуничтожения.По широте охвата проблемы контроля над стратегическими ядерными вооружениями и глубине проработки сложнейших технических деталей СНВ-1 без преувеличения является уникальным соглашением. За шесть лет интенсивной работы (с 1985 по 1991 гг.) удалось согласовать множество сложнейших документов, которые и составляют данное международное соглашение. Объем всех документов, имеющих непосредственное отношение к СНВ-1, превышает 500 страниц, их полный текст опубликован в 1992 г. Министерством обороны РФ.Договор СНВ-1 разрабатывался как двустороннее советско-американское соглашение, но после распада СССР он приобрел многосторонний характер: в мае 1992 г. в результате подписания Лиссабонского протокола к Договору присоединились Украина, Белоруссия и Казахстан в качестве "ядерных наследников" СССР, приняв обязательства о полной ликвидации ядерного оружия на своей территории и о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств.СНВ-1 был ратифицирован Казахстаном 2 июля 1992 г., Россией — 4 ноября 1992 г., Белоруссией — 4 февраля 1993 г., США — 1 октября 1993 г. и Украиной — 18 ноября 1993 г. Договор вступил в силу 5 декабря 1994 г. Срок его действия был определен в 15 лет. С этого момента все стратегические ядерные силы сторон были взяты под строгий контроль на каждом из этапов их жизненного цикла.СНВ-1 задал важный стандарт для всех последующих соглашений в сфере стратегических вооружений — все они предусматривали еще более серьезные сокращения, а не просто установление какого-то контроля за ядерным оружием. После СНВ-1 речь уже не могла идти о том, что в будущих соглашениях более глубокие сокращения не станут рассматриваться.Второй, не менее важный стандарт на будущее — обеспечение полной уверенности сторон в выполнении всех принятых обязательств. В СНВ-1 впервые в истории появилась всеобъемлющая система контроля, которая затем превратилась в своеобразную "технологию с полки". В последующих соглашениях не надо было тратить время и силы на разработку системы верификации — она уже была готова в рамках СНВ-1.Например, процедуры ликвидации и переоборудования стратегических наступательных вооружений, правила зачета боезарядов за стратегическими носителями, контроля и проверки выполнения положений Договора СНВ-2, некоторые другие положения напрямую взяты из Договора СНВ-1. Более того, в статье V, п. 1 Договора СНВ-2 прямо говорится: "За исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре, для осуществления настоящего Договора используются положения Договора о СНВ (т.е. СНВ-1 — ред.), включая положения о контроле".[1] Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, участвовавший в выработке СНВ-2, признавал, что этот Договор "на 90% опирается на положения Договора СНВ-1 ...".[2] Таким образом, работа, проведенная в рамках выработки Договора СНВ-1, позволила согласовать последующий Договор СНВ-2 (который, к сожалению, так и не вступил в законную силу) в кратчайшие сроки — всего за полгода.Многие из положений Договора СНВ-1 присутствуют и в действующем Новом Договоре о СНВ (СНВ-3). В преамбуле этого Договора прямо признается, что механизм контроля за выполнением обязательств, разработанный в рамках СНВ-1, был "адаптирован" применительно к СНВ-3 с целью его упрощения и снижения затрат. Уверен, что в случае продолжения диалога по контролю над ядерными вооружениями, как в двухстороннем, так и в многостороннем форматах, наработки переговоров СНВ-1 так же найдут достойное применение. СНВ-1 по праву можно назвать "договором на все времена", по крайней мере, в части мер контроля и проверки сокращения стратегических ядерных вооружений.Третьим стандартом можно считать внедрение принципа стратегической стабильности как одного из важнейших условий для заключения всех последующих договоренностей в этой сфере. Этот принцип пришел на смену достаточно расплывчатому и компромиссному принципу "равенства и одинаковой безопасности", лежащему в основе Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) 1979 года, который так и не вступил в силу. Начиная с Договора СНВ-1 необходимость укрепления стратегической стабильности как важнейшего условия продолжения процесса ядерного разоружения не вызывает никаких сомнений ни у одной из сторон данного процесса. И если процесс контроля над ядерными вооружениями будет продолжен, принцип стратегической стабильности несомненно останется в числе основополагающих при заключении новых соглашений.Четвертым стандартом СНВ-1 можно считать значительное улучшение общеполитических отношений сторон — Москвы и Вашингтона. Договор СНВ-1 смог переломить резко негативные тенденции в отношениях двух стран, которые непрерывно нарастали с конца 1970-х гг.. С особой силой они обострились с приходом в Белый дом администрации Рональда Рейгана в 1981 г.: можно вспомнить и его слова об "империи зла" в адрес СССР, и новую программу модернизации стратегических ядерных сил Соединенных Штатов, и программу СОИ, и начало развертывания "Евроракет" в 1983 г., что повлекло за собой выход СССР из переговоров по ядерным вооружениям в конце того года.Но с началом переговоров по СНВ-1 в марте 1985 г. ситуация в советско-американских отношениях стала заметно меняться к лучшему, и к моменту его подписания эти отношения вполне могли характеризоваться как "партнерские" с перспективой (пусть и нескорой) перерастания в добрососедские. Разумеется, сближению способствовал не только прогресс на переговорах по разоружению. Но эти переговоры и подписание СНВ-1 стали одним из важных элементов улучшения двусторонних отношений и своеобразным символом перехода их на новый этап. Поэтому роль и значение Договора СНВ-1 в деле резкого снижения уровня международной напряженности, укрепления доверия между ведущими государствами мира и укрепления стратегической стабильности трудно переоценить.Договор СНВ-1 оказал огромное влияние и на образ мышления военно-политического руководства в Москве и Вашингтоне, равно как и на их подходы к решению проблемы безопасности, включая роль ядерного оружия в ее укреплении. В высших эшелонах власти наступило своего рода "прозрение" по поводу того, что для обеспечения надежной безопасности вовсе не нужно поддерживать потенциал многократного уничтожения любого противника и даже всего мира. Для этого достаточно, как максимум, иметь возможность такого "однократного" уничтожения. Стало ясно, что даже столь глубокие сокращения стратегических ядерных вооружений (с примерно 12 до 6 тыс. ядерных боезарядов, развернутых на стратегических носителях каждой из сторон), впервые предложенные в рамках Договора СНВ-1, не только не подорвут безопасность, а, напротив, послужат ее укреплению.Такое "прозрение" не стало результатом прихода к власти в СССР Михаила Горбачева — оно наступило несколько раньше, о чем свидетельствует факт начала переговоров по СНВ-1 еще до того момента, как в Кремле появился новый генсек. Политика Горбачева только усилила и ускорила разрешение давно назревшей проблемы прекращения гонки ядерных вооружений и перехода к обратному процессу разоружения. Эти идеи, заложенные в Договоре СНВ-1, были положительно встречены в высших эшелонах власти страны. Более того, военные, традиционно относившиеся с подозрением к перспективам переговоров с США и возможности достижения взаимовыгодных договоренностей, сами приняли активное участие в формировании новой политики, направленной на снижение ядерной угрозы, глубокие сокращения вооружений и даже на полное ядерное разоружение (план Горбачева). Во всяком случае, руководство Генштаба ВС СССР открыто настаивало на том, что инициаторами и разработчиками программы полного ядерного разоружения явились именно военные.Еще один важный аспект — совершенствование механизма выработки и принятия решений по контролю над ядерными вооружениями. Разумеется, само заключение данного соглашения, равно как и серьезный поворот в политике безопасности США и СССР, следует во многом отнести к заслугам лидеров — Рейгана (а затем Джорджа Буша-старшего) и Горбачева. Но не стоит умалять роли других участников — от руководителей структур, ответственных за выработку решений и чьи интересы затрагивал Договор, до конкретных исполнителей, которые непосредственное вели переговоры, решали сложнейшие военно-технические проблемы, периодически возникавшие в ходе обсуждения.Проблемы возникали не только из-за различия подходов сторон к отдельным аспектам вырабатываемого договора. Не меньшие усилия прилагались (по крайней мере, со стороны СССР) для межведомственных согласований интересов организаций и структур СССР, участвовавших в выработке общей позиции страны на переговорах с США. Речь идет о ЦК КПСС, МИД, Минобороны, ВПК и КГБ СССР, руководство которых составляло так называемую "Большую Пятерку", в обязанности которой входило согласование и предоставление на утверждение в Политбюро соответствующих документов, включая директивы по переговорам для делегации СССР. Само "техническое" согласование всех деталей позиции происходило в рамках деятельности "пятерок" более низкого уровня, в которых работало много военных, технических и других экспертов. Такой механизм выработки и принятия решений доказал свою эффективность, в результате чего Договор СНВ-1 был готов к подписанию к концу июля 1991 г., несмотря на весь драматизм политических событий, предшествующий распаду СССР в конце этого года.Договор СНВ-1 — это этапное достижение, положившее начало процессу глубоких сокращений ядерных арсеналов двух крупнейших военных держав. Этот процесс продолжается уже 30 лет и, вполне вероятно, продолжит свое движение в будущем. В этом - историческое значение Договора.СНВ-1 не утратил практической значимости и сегодня. Ряд его положений вполне применим и для будущих соглашений в сфере ядерного разоружения. Несмотря на то, что Договор СНВ-1 формально прекратил свое действие еще в конце 2009 г., он продолжает жить в действующем Договоре СНВ-3. Вполне вероятно, эта его жизнь продолжится и в новых соглашениях по контролю над ядерными вооружениями.Александр Савельев, доктор политических наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, участник переговоров по Договору СНВ-1[1] "Договор СНВ-2. Факты и аргументы. (Белая Книга)". Москва, Международные отношения, 1993.[2] Выступление министра иностранных дел Российской Федерации А.В. Козырева на слушаниях в Верховном Совете РФ, март 1993 г. Цит. по "Договор СНВ-2. Факты и аргументы. (Белая Книга)" с. 128.

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