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Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине
Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине - РИА Новости, 30.07.2021
Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине
Власти Украины ставят в дискриминационное положение более половины своих жителей, сегрегационные тенденции по отношению к РФ усиливаются с каждым годом, заявила РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:59
2021-07-30T12:59
в мире
украина
владимир зеленский
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Украины ставят в дискриминационное положение более половины своих жителей, сегрегационные тенденции по отношению к РФ усиливаются с каждым годом, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.По словам российского омбудсмена, сегрегационные тенденции по отношению к РФ со стороны украинской власти усиливаются с каждым годом."Со своей стороны призываю своих коллег - руководителей международных правозащитных организаций и интеграционных объединений омбудсменов обратить особое внимание на ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и принять все возможные меры для недопущения дальнейшей дискриминации и языковой сегрегации", - сказала Москалькова, слова которой приводятся в сообщении."Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года – еще одно доказательство политики тотальной украинизации населения. Ограничение теле- и радиовещания, введение запрета обучения на русском языке, массовое закрытие русскоязычных каналов – лишь немногие рестрикции, введенные данным законом", - добавила омбудсмен.Однако, несмотря на то, что факты массовых нарушений прав русскоязычного населения властями Украины фиксируются и подвергаются критике со стороны международных организаций, нормы закона продолжают охватывать все новые сферы общественной жизни, подчеркнула Москалькова.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html
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в мире, украина, владимир зеленский, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр, россия
12:59 30.07.2021
 
Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине

Уполномоченный по правам человека Москалькова: на Украине дискриминируют более половины жителей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Украины ставят в дискриминационное положение более половины своих жителей, сегрегационные тенденции по отношению к РФ усиливаются с каждым годом, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.
"За последние несколько лет мы стали свидетелями непрекращающихся нарушений прав русскоязычного населения на территории современной Украины. Отказываясь признавать и всячески отвергая свои исторические, культурные и этнические корни, власти страны поставили в дискриминационное положение более половины своих жителей", - цитирует Москалькову пресс-служба уполномоченного.
По словам российского омбудсмена, сегрегационные тенденции по отношению к РФ со стороны украинской власти усиливаются с каждым годом.
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"Со своей стороны призываю своих коллег - руководителей международных правозащитных организаций и интеграционных объединений омбудсменов обратить особое внимание на ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и принять все возможные меры для недопущения дальнейшей дискриминации и языковой сегрегации", - сказала Москалькова, слова которой приводятся в сообщении.
"Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года – еще одно доказательство политики тотальной украинизации населения. Ограничение теле- и радиовещания, введение запрета обучения на русском языке, массовое закрытие русскоязычных каналов – лишь немногие рестрикции, введенные данным законом", - добавила омбудсмен.
Однако, несмотря на то, что факты массовых нарушений прав русскоязычного населения властями Украины фиксируются и подвергаются критике со стороны международных организаций, нормы закона продолжают охватывать все новые сферы общественной жизни, подчеркнула Москалькова.
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