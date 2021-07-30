https://ria.ru/20210730/diskriminatsiya-1743606552.html

Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине

Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине - РИА Новости, 30.07.2021

Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине

Власти Украины ставят в дискриминационное положение более половины своих жителей, сегрегационные тенденции по отношению к РФ усиливаются с каждым годом, заявила РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:59

2021-07-30T12:59

2021-07-30T12:59

в мире

украина

владимир зеленский

татьяна москалькова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Украины ставят в дискриминационное положение более половины своих жителей, сегрегационные тенденции по отношению к РФ усиливаются с каждым годом, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.По словам российского омбудсмена, сегрегационные тенденции по отношению к РФ со стороны украинской власти усиливаются с каждым годом."Со своей стороны призываю своих коллег - руководителей международных правозащитных организаций и интеграционных объединений омбудсменов обратить особое внимание на ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и принять все возможные меры для недопущения дальнейшей дискриминации и языковой сегрегации", - сказала Москалькова, слова которой приводятся в сообщении."Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года – еще одно доказательство политики тотальной украинизации населения. Ограничение теле- и радиовещания, введение запрета обучения на русском языке, массовое закрытие русскоязычных каналов – лишь немногие рестрикции, введенные данным законом", - добавила омбудсмен.Однако, несмотря на то, что факты массовых нарушений прав русскоязычного населения властями Украины фиксируются и подвергаются критике со стороны международных организаций, нормы закона продолжают охватывать все новые сферы общественной жизни, подчеркнула Москалькова.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

https://ria.ru/20210729/ukraina-1743334895.html

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в мире, украина, владимир зеленский, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр, россия