https://ria.ru/20210730/diskriminatsiya-1743606552.html
Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине
Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине - РИА Новости, 30.07.2021
Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине
Власти Украины ставят в дискриминационное положение более половины своих жителей, сегрегационные тенденции по отношению к РФ усиливаются с каждым годом, заявила РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:59
2021-07-30T12:59
2021-07-30T12:59
в мире
украина
владимир зеленский
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Украины ставят в дискриминационное положение более половины своих жителей, сегрегационные тенденции по отношению к РФ усиливаются с каждым годом, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.По словам российского омбудсмена, сегрегационные тенденции по отношению к РФ со стороны украинской власти усиливаются с каждым годом."Со своей стороны призываю своих коллег - руководителей международных правозащитных организаций и интеграционных объединений омбудсменов обратить особое внимание на ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и принять все возможные меры для недопущения дальнейшей дискриминации и языковой сегрегации", - сказала Москалькова, слова которой приводятся в сообщении."Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года – еще одно доказательство политики тотальной украинизации населения. Ограничение теле- и радиовещания, введение запрета обучения на русском языке, массовое закрытие русскоязычных каналов – лишь немногие рестрикции, введенные данным законом", - добавила омбудсмен.Однако, несмотря на то, что факты массовых нарушений прав русскоязычного населения властями Украины фиксируются и подвергаются критике со стороны международных организаций, нормы закона продолжают охватывать все новые сферы общественной жизни, подчеркнула Москалькова.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html
https://ria.ru/20210729/ukraina-1743334895.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр, россия
Москалькова призвала не допускать дискриминации русских на Украине
Уполномоченный по правам человека Москалькова: на Украине дискриминируют более половины жителей
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Власти Украины
ставят в дискриминационное положение более половины своих жителей, сегрегационные тенденции по отношению к РФ
усиливаются с каждым годом, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
.
Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского
принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.
"За последние несколько лет мы стали свидетелями непрекращающихся нарушений прав русскоязычного населения на территории современной Украины. Отказываясь признавать и всячески отвергая свои исторические, культурные и этнические корни, власти страны поставили в дискриминационное положение более половины своих жителей", - цитирует Москалькову пресс-служба уполномоченного.
По словам российского омбудсмена, сегрегационные тенденции по отношению к РФ со стороны украинской власти усиливаются с каждым годом.
"Со своей стороны призываю своих коллег - руководителей международных правозащитных организаций и интеграционных объединений омбудсменов обратить особое внимание на ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и принять все возможные меры для недопущения дальнейшей дискриминации и языковой сегрегации", - сказала Москалькова, слова которой приводятся в сообщении.
"Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года – еще одно доказательство политики тотальной украинизации населения. Ограничение теле- и радиовещания, введение запрета обучения на русском языке, массовое закрытие русскоязычных каналов – лишь немногие рестрикции, введенные данным законом", - добавила омбудсмен.
Однако, несмотря на то, что факты массовых нарушений прав русскоязычного населения властями Украины фиксируются и подвергаются критике со стороны международных организаций, нормы закона продолжают охватывать все новые сферы общественной жизни, подчеркнула Москалькова.