https://ria.ru/20210730/bezos-1743676287.html

Безос опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes

Безос опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes - РИА Новости, 30.07.2021

Безос опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes

Основатель Amazon Джефф Безос потерял в пятницу 14 миллиардов долларов и уступил первую строчку в списке богатейших людей президенту группы Louis Vuitton Moët... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:51

2021-07-30T17:51

2021-07-30T17:51

экономика

в мире

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forbes

бернар арно

джефф безос

илон маск

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос потерял в пятницу 14 миллиардов долларов и уступил первую строчку в списке богатейших людей президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.Акции Amazon дешевеют в пятницу на 7%. накануне компания опубликовала свой финансовый отчет, согласно которому выручка ритейлера во втором квартале выросла на 27%, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда). Вместе с тем в третьем квартале Amazon ожидает выручку еще меньше - на уровне 106-112 миллиардов долларов.По данным счетчика Forbes, состояние Безоса сократилось уже на 14,4 миллиарда долларов и составляет 191,9 миллиарда долларов. Арно теряет лишь 1,5 миллиарда долларов и его состояние равняется 194,2 миллиарда долларов. Таким образом, Безос вновь опустился на второе место. Бернар Арно уже опережал Безоса в рейтинге богатейших людей в мае текущего года. Третье место в списке по-прежнему занимает Илон Маск.Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. В июле текущего года Безос покинул пост генерального директора компании. Помимо США, Amazon работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

https://ria.ru/20210720/bezos-1742115473.html

https://ria.ru/20210728/zvezda-1743224679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, сша, forbes, бернар арно, джефф безос, илон маск