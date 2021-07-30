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Безос опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes
Безос опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes - РИА Новости, 30.07.2021
Безос опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes
Основатель Amazon Джефф Безос потерял в пятницу 14 миллиардов долларов и уступил первую строчку в списке богатейших людей президенту группы Louis Vuitton Moët... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:51
2021-07-30T17:51
экономика
в мире
сша
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бернар арно
джефф безос
илон маск
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос потерял в пятницу 14 миллиардов долларов и уступил первую строчку в списке богатейших людей президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.Акции Amazon дешевеют в пятницу на 7%. накануне компания опубликовала свой финансовый отчет, согласно которому выручка ритейлера во втором квартале выросла на 27%, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда). Вместе с тем в третьем квартале Amazon ожидает выручку еще меньше - на уровне 106-112 миллиардов долларов.По данным счетчика Forbes, состояние Безоса сократилось уже на 14,4 миллиарда долларов и составляет 191,9 миллиарда долларов. Арно теряет лишь 1,5 миллиарда долларов и его состояние равняется 194,2 миллиарда долларов. Таким образом, Безос вновь опустился на второе место. Бернар Арно уже опережал Безоса в рейтинге богатейших людей в мае текущего года. Третье место в списке по-прежнему занимает Илон Маск.Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. В июле текущего года Безос покинул пост генерального директора компании. Помимо США, Amazon работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
https://ria.ru/20210720/bezos-1742115473.html
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экономика, в мире, сша, forbes, бернар арно, джефф безос, илон маск
17:51 30.07.2021
 
Безос опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes

Основатель Amazon Безос уступил первую строчку президенту LVMH Арно в списке миллиардеров Forbes

© AP Photo / Amy Harris/InvisionГенеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Amy Harris/Invision
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос потерял в пятницу 14 миллиардов долларов и уступил первую строчку в списке богатейших людей президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.
Акции Amazon дешевеют в пятницу на 7%. накануне компания опубликовала свой финансовый отчет, согласно которому выручка ритейлера во втором квартале выросла на 27%, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда). Вместе с тем в третьем квартале Amazon ожидает выручку еще меньше - на уровне 106-112 миллиардов долларов.
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По данным счетчика Forbes, состояние Безоса сократилось уже на 14,4 миллиарда долларов и составляет 191,9 миллиарда долларов. Арно теряет лишь 1,5 миллиарда долларов и его состояние равняется 194,2 миллиарда долларов. Таким образом, Безос вновь опустился на второе место. Бернар Арно уже опережал Безоса в рейтинге богатейших людей в мае текущего года. Третье место в списке по-прежнему занимает Илон Маск.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. В июле текущего года Безос покинул пост генерального директора компании. Помимо США, Amazon работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
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ЭкономикаВ миреСШАForbesБернар АрноДжефф БезосИлон Маск
 
 
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