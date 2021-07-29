https://ria.ru/20210729/yakovleva-1743410419.html

"Всех шокирует вид моего ребенка": Елена Яковлева высказалась о сыне

"Всех шокирует вид моего ребенка": Елена Яковлева высказалась о сыне - РИА Новости, 29.07.2021

"Всех шокирует вид моего ребенка": Елена Яковлева высказалась о сыне

Елена Яковлева рассказала, что думает о сыне Денисе Шальных и повышенном внимании к нему. Своим мнением она поделилась в интервью для "Собеседника". РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:42

2021-07-29T13:42

2021-07-29T13:42

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Елена Яковлева рассказала, что думает о сыне Денисе Шальных и повышенном внимании к нему. Своим мнением она поделилась в интервью для "Собеседника". "Наверно, всех просто немного пугает и шокирует вид моего ребенка. Потому что Денис немножко подурил в молодости — и с обилием татуировок, и со своими взглядами — вероятно, это всех и возбуждает", — считает актриса. Она уверяет, что "Денис — замечательный и заботливый сын". По словам Яковлевой, ее наследник образованный и в совершенстве знает английский язык. Артистка также отметила, что Шальных увлекается спортом и следит за питанием.Тем не менее Яковлева думает, что поколение ее сына "неудачное"."Они формировались в 90-е годы, когда все в известном смысле закончилось, когда все позакрывалось и когда некем было стать, кроме как пойти торговать на рынок. И мы, родители, к сожалению, тоже растерялись. Вот в это время сын и рос. Тогда казалось, что окончание школы еще далеко, что что-то наладится, а вот — раз! — школа закончилась, а ничего не наладилось. Ну, думали, может хотя бы инженером стать, но им, детям 90-х, это не интересно и не хочется, да и не надо уже было никому, наверное, такое количество инженеров", — рассуждает актриса.Яковлева призналась: ей жалко, что сын ушел из института на третьем курсе. Однако она полагает, что "корочка сейчас уже ничего не значит". Актриса видит, что друзья сына, которым удалось получить диплом, не работают по профессии. "Все равно все как потерянные ходят, никто не знает, чем заниматься", — говорит знаменитость.Елена Яковлева известна по ролям в сериале “Каменская” и фильмах “Интердевочка”, “Экипаж”, “Я остаюсь”, “Черновик”. Сына Дениса она родила 7 ноября 1992. Его отец — актер Валерий Шальных.Ранее актриса рассказывала, как едва не погибла на отдыхе в Одессе.

https://ria.ru/20201004/yakovleva-1578175530.html

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знаменитости, елена яковлева, дети