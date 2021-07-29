Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210729/yakovleva-1743410419.html
"Всех шокирует вид моего ребенка": Елена Яковлева высказалась о сыне
"Всех шокирует вид моего ребенка": Елена Яковлева высказалась о сыне - РИА Новости, 29.07.2021
"Всех шокирует вид моего ребенка": Елена Яковлева высказалась о сыне
Елена Яковлева рассказала, что думает о сыне Денисе Шальных и повышенном внимании к нему. Своим мнением она поделилась в интервью для "Собеседника". РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:42
2021-07-29T13:42
шоубиз
знаменитости
елена яковлева
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743410522_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b10eb830bcf6e805e2b4547680ead68.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Елена Яковлева рассказала, что думает о сыне Денисе Шальных и повышенном внимании к нему. Своим мнением она поделилась в интервью для "Собеседника". "Наверно, всех просто немного пугает и шокирует вид моего ребенка. Потому что Денис немножко подурил в молодости — и с обилием татуировок, и со своими взглядами — вероятно, это всех и возбуждает", — считает актриса. Она уверяет, что "Денис — замечательный и заботливый сын". По словам Яковлевой, ее наследник образованный и в совершенстве знает английский язык. Артистка также отметила, что Шальных увлекается спортом и следит за питанием.Тем не менее Яковлева думает, что поколение ее сына "неудачное"."Они формировались в 90-е годы, когда все в известном смысле закончилось, когда все позакрывалось и когда некем было стать, кроме как пойти торговать на рынок. И мы, родители, к сожалению, тоже растерялись. Вот в это время сын и рос. Тогда казалось, что окончание школы еще далеко, что что-то наладится, а вот — раз! — школа закончилась, а ничего не наладилось. Ну, думали, может хотя бы инженером стать, но им, детям 90-х, это не интересно и не хочется, да и не надо уже было никому, наверное, такое количество инженеров", — рассуждает актриса.Яковлева призналась: ей жалко, что сын ушел из института на третьем курсе. Однако она полагает, что "корочка сейчас уже ничего не значит". Актриса видит, что друзья сына, которым удалось получить диплом, не работают по профессии. "Все равно все как потерянные ходят, никто не знает, чем заниматься", — говорит знаменитость.Елена Яковлева известна по ролям в сериале “Каменская” и фильмах “Интердевочка”, “Экипаж”, “Я остаюсь”, “Черновик”. Сына Дениса она родила 7 ноября 1992. Его отец — актер Валерий Шальных.Ранее актриса рассказывала, как едва не погибла на отдыхе в Одессе.
https://ria.ru/20201004/yakovleva-1578175530.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743410522_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_55c3b214556bffa04c61103e58b65ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, елена яковлева, дети
13:42 29.07.2021
 

"Всех шокирует вид моего ребенка": Елена Яковлева высказалась о сыне

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСын заслуженной артистки России Елены Яковлевой Денис Шальных
Сын заслуженной артистки России Елены Яковлевой Денис Шальных - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Елена Яковлева рассказала, что думает о сыне Денисе Шальных и повышенном внимании к нему. Своим мнением она поделилась в интервью для "Собеседника".
"Наверно, всех просто немного пугает и шокирует вид моего ребенка. Потому что Денис немножко подурил в молодости — и с обилием татуировок, и со своими взглядами — вероятно, это всех и возбуждает", — считает актриса.
Она уверяет, что "Денис — замечательный и заботливый сын". По словам Яковлевой, ее наследник образованный и в совершенстве знает английский язык. Артистка также отметила, что Шальных увлекается спортом и следит за питанием.
Тем не менее Яковлева думает, что поколение ее сына "неудачное".
"Они формировались в 90-е годы, когда все в известном смысле закончилось, когда все позакрывалось и когда некем было стать, кроме как пойти торговать на рынок. И мы, родители, к сожалению, тоже растерялись. Вот в это время сын и рос. Тогда казалось, что окончание школы еще далеко, что что-то наладится, а вот — раз! — школа закончилась, а ничего не наладилось. Ну, думали, может хотя бы инженером стать, но им, детям 90-х, это не интересно и не хочется, да и не надо уже было никому, наверное, такое количество инженеров", — рассуждает актриса.
Яковлева призналась: ей жалко, что сын ушел из института на третьем курсе. Однако она полагает, что "корочка сейчас уже ничего не значит". Актриса видит, что друзья сына, которым удалось получить диплом, не работают по профессии. "Все равно все как потерянные ходят, никто не знает, чем заниматься", — говорит знаменитость.
Елена Яковлева известна по ролям в сериале “Каменская” и фильмах “Интердевочка”, “Экипаж”, “Я остаюсь”, “Черновик”. Сына Дениса она родила 7 ноября 1992. Его отец — актер Валерий Шальных.
Ранее актриса рассказывала, как едва не погибла на отдыхе в Одессе.
Звукозапись анимационного проекта Белка и Стрелка. Звёздные собаки - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября 2020, 11:54Шоубиз
“Вам не идет”: новый образ Елены Яковлевой раскритиковали поклонники
 
ШоубизЗнаменитостиЕлена ЯковлеваДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51В Турции проведут расследование причин лесных пожаров
15:51Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы
15:48В России стали чаще нарушать законы
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки выиграли золото Олимпиады в Токио
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
Лента новостейМолния