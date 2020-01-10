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Культура
2020-01-10T10:43+0300
https://ria.ru/20200110/1563240412.html
Елена Яковлева рассказала, как едва не погибла на отдыхе в Одессе
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РИА Новости

Елена Яковлева рассказала, как едва не погибла на отдыхе в Одессе

06:53 10.01.2020 (обновлено: 10:43 10.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕлена Яковлева
Елена Яковлева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Актриса Елена Яковлева заявила, что на отдыхе в Одессе едва не утонула в Черном море, подробности она рассказала в интервью порталу "7дней.ру".
По словам артистки, будучи студенткой третьего курса, она отправилась в Одессу на кинопробы для фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Двое под одним зонтом".
Свободное время перед обратной поездкой Яковлева решила провести на пляже. По словам актрисы, она плохо плавала, но решила вплавь добраться до волнореза. Преодолев около 15 метров, она не справилась с волнами и стала тонуть.
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При попытке залезть на камни артистка сильно порезалась, в результате началось кровотечение. В тот момент Яковлева, по ее признанию, пережила огромный стресс, поскольку отдыхающие не понимали, что она тонет.

"Люди на волнорезе думали, я шучу. Во-первых, там мелко, да и близко от берега. Я кричала, хваталась за волнорез, а он скользкий, весь в ракушках, я не могла забраться. В конце концов кто-то сообразил меня вытащить. По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое", — рассказала актриса.

Елена Яковлева — уроженка Украины, в 1984 году окончила ГИТИС, училась в мастерской Владимира Андреева.
Успех Яковлевой принесла главная роль в драме "Интердевочка" (1989), поставленной Петром Тодоровским по повести Владимира Кунина.
Всего актриса сыграла свыше 80 ролей в кино.
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КультураТуризмНовости - ТуризмШоу-бизнесПетр ТодоровскийЕлена ЯковлеваОдессаУкраина
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