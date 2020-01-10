Елена Яковлева рассказала, как едва не погибла на отдыхе в Одессе

"Люди на волнорезе думали, я шучу. Во-первых, там мелко, да и близко от берега. Я кричала, хваталась за волнорез, а он скользкий, весь в ракушках, я не могла забраться. В конце концов кто-то сообразил меня вытащить. По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое", — рассказала актриса.