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На Колыме планируют выделить школьникам дополнительно по пять тысяч рублей
На Колыме планируют выделить школьникам дополнительно по пять тысяч рублей - РИА Новости, 29.07.2021
На Колыме планируют выделить школьникам дополнительно по пять тысяч рублей
Власти Магаданской области планируют выделить по 5 тысяч рублей школьникам сверх президентских выплат, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:50
2021-07-29T10:50
сергей носов
магаданская область
общество
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МАГАДАН, 29 июл – РИА Новости. Власти Магаданской области планируют выделить по 5 тысяч рублей школьникам сверх президентских выплат, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор Сергей Носов.Россияне начнут получать единовременную выплату в десять тысяч рублей на школьников со 2 августа. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда до конца октября. Большинству граждан не надо самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.Как пояснили на совещании представители министерства труда и социальной политики Магаданской области, региональное отделение пенсионного фонда приняло порядка 14 тысяч заявлений на президентскую выплату.
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сергей носов, магаданская область, общество
10:50 29.07.2021
 
На Колыме планируют выделить школьникам дополнительно по пять тысяч рублей

Власти Колымы собираются выделить школьникам по пять тысяч рублей сверх президентских выплат

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченики на уроке в День знаний
Ученики на уроке в День знаний - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МАГАДАН, 29 июл – РИА Новости. Власти Магаданской области планируют выделить по 5 тысяч рублей школьникам сверх президентских выплат, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор Сергей Носов.
Россияне начнут получать единовременную выплату в десять тысяч рублей на школьников со 2 августа. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда до конца октября. Большинству граждан не надо самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.
"Мы понимаем, что есть повышающий коэффициент для Дальнего Востока, северных территорий и так далее. Понятно, что он применяется не во всем, но я считаю, что это решение президента по ускоренной выплате – это руководство к действию региональным правительствам. Проработать вопрос до конца недели о региональной выплате из региональных средств до пяти тысяч рублей на одного школьника. Рассмотрите до понедельника. Я думаю, что ресурсы сможем найти", – сказал Носов.
Как пояснили на совещании представители министерства труда и социальной политики Магаданской области, региональное отделение пенсионного фонда приняло порядка 14 тысяч заявлений на президентскую выплату.
Ученики с родителями на территории школы - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 17:22
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей школьного возраста
 
Сергей НосовМагаданская областьОбщество
 
 
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