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На Колыме планируют выделить школьникам дополнительно по пять тысяч рублей

На Колыме планируют выделить школьникам дополнительно по пять тысяч рублей - РИА Новости, 29.07.2021

На Колыме планируют выделить школьникам дополнительно по пять тысяч рублей

Власти Магаданской области планируют выделить по 5 тысяч рублей школьникам сверх президентских выплат, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:50

2021-07-29T10:50

2021-07-29T10:50

сергей носов

магаданская область

общество

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МАГАДАН, 29 июл – РИА Новости. Власти Магаданской области планируют выделить по 5 тысяч рублей школьникам сверх президентских выплат, сообщил на совещании в правительстве региона губернатор Сергей Носов.Россияне начнут получать единовременную выплату в десять тысяч рублей на школьников со 2 августа. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда до конца октября. Большинству граждан не надо самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.Как пояснили на совещании представители министерства труда и социальной политики Магаданской области, региональное отделение пенсионного фонда приняло порядка 14 тысяч заявлений на президентскую выплату.

https://ria.ru/20210707/mintrud-1740305850.html

магаданская область

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2021

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сергей носов, магаданская область, общество