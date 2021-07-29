Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/vvp-1743383726.html
ВВП России в I полугодии вырос на 4,6%
ВВП России в I полугодии вырос на 4,6% - РИА Новости, 29.07.2021
ВВП России в I полугодии вырос на 4,6%
ВВП России в первом полугодии 2021 года, согласно оценке Минэкономразвития РФ, вырос на 4,6% к соответствующему периоду прошлого года, следует из данных на... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:29
2021-07-29T09:29
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВВП России в первом полугодии 2021 года, согласно оценке Минэкономразвития РФ, вырос на 4,6% к соответствующему периоду прошлого года, следует из данных на сайте министерства.Ранее на этой неделе министерство сообщило, что ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности. В годовом выражении в июне рост составил 8,5%, а за второй квартал - 10,1%.Минэкономразвития также улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%. Прогноз по росту ВВП РФ на 2022 и 2023-2024 годы сохранен на уровне 3,2% и 3% соответственно.
https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741944924.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
09:29 29.07.2021
 
ВВП России в I полугодии вырос на 4,6%

Минэкономразвития: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,6%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВВП России в первом полугодии 2021 года, согласно оценке Минэкономразвития РФ, вырос на 4,6% к соответствующему периоду прошлого года, следует из данных на сайте министерства.
Ранее на этой неделе министерство сообщило, что ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности. В годовом выражении в июне рост составил 8,5%, а за второй квартал - 10,1%.
Минэкономразвития также улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%. Прогноз по росту ВВП РФ на 2022 и 2023-2024 годы сохранен на уровне 3,2% и 3% соответственно.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во время встречи с экспортерами в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 21:22
Белоусов назвал основной драйвер экономического роста
 
РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51В Турции проведут расследование причин лесных пожаров
15:51Роскомнадзор потребовал от сайта DeviantArt удалить запрещенные материалы
15:48В России стали чаще нарушать законы
15:47Главу антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки выиграли золото Олимпиады в Токио
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
Лента новостейМолния