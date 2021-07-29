https://ria.ru/20210729/vvp-1743383726.html

ВВП России в I полугодии вырос на 4,6%

ВВП России в I полугодии вырос на 4,6% - РИА Новости, 29.07.2021

ВВП России в I полугодии вырос на 4,6%

ВВП России в первом полугодии 2021 года, согласно оценке Минэкономразвития РФ, вырос на 4,6% к соответствующему периоду прошлого года, следует из данных на... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:29

2021-07-29T09:29

2021-07-29T09:29

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ВВП России в первом полугодии 2021 года, согласно оценке Минэкономразвития РФ, вырос на 4,6% к соответствующему периоду прошлого года, следует из данных на сайте министерства.Ранее на этой неделе министерство сообщило, что ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности. В годовом выражении в июне рост составил 8,5%, а за второй квартал - 10,1%.Минэкономразвития также улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%. Прогноз по росту ВВП РФ на 2022 и 2023-2024 годы сохранен на уровне 3,2% и 3% соответственно.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741944924.html

россия

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2021

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика