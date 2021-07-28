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ВВП России достиг допандемийного уровня
ВВП России достиг допандемийного уровня - РИА Новости, 28.07.2021
ВВП России достиг допандемийного уровня
ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности, в годовом выражении в июне рост составил 8,5%, за второй... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:48
2021-07-28T22:48
россия
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности, в годовом выражении в июне рост составил 8,5%, за второй квартал - 10,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к 4 кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% г/г (к июню 2019 года: +1,9%), по итогам 2 квартала 2021 года – 10,1% г/г (+1,5% ко 2 кварталу 2019 года)", - сообщает министерство.Отмечается, что начиная с апреля на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений. В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики используется сопоставление с четвертым кварталом 2019 года с исключением сезонности.
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россия, цены на нефть, экономика
22:48 28.07.2021
 
ВВП России достиг допандемийного уровня

Минэкономразвития: ВВП в июне достиг допандемийного уровня IV квартала 2019 года

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации на улице 1-я Тверская-Ямская
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации на улице 1-я Тверская-Ямская - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности, в годовом выражении в июне рост составил 8,5%, за второй квартал - 10,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к 4 кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% г/г (к июню 2019 года: +1,9%), по итогам 2 квартала 2021 года – 10,1% г/г (+1,5% ко 2 кварталу 2019 года)", - сообщает министерство.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Отмечается, что начиная с апреля на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений. В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики используется сопоставление с четвертым кварталом 2019 года с исключением сезонности.
 
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