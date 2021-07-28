https://ria.ru/20210728/vvp-1743354568.html

ВВП России достиг допандемийного уровня

ВВП России достиг допандемийного уровня - РИА Новости, 28.07.2021

ВВП России достиг допандемийного уровня

ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности, в годовом выражении в июне рост составил 8,5%, за второй... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T22:48

2021-07-28T22:48

2021-07-28T22:48

россия

цены на нефть

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148143/18/1481431807_0:253:2741:1795_1920x0_80_0_0_44653ab9e668ccdd63a9fd3ae19c5d8a.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности, в годовом выражении в июне рост составил 8,5%, за второй квартал - 10,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к 4 кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% г/г (к июню 2019 года: +1,9%), по итогам 2 квартала 2021 года – 10,1% г/г (+1,5% ко 2 кварталу 2019 года)", - сообщает министерство.Отмечается, что начиная с апреля на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений. В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики используется сопоставление с четвертым кварталом 2019 года с исключением сезонности.

https://ria.ru/20210728/vvp-1743282819.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, экономика