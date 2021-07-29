https://ria.ru/20210729/vaktsinatsiya-1743410041.html
Инфекционист оценил организацию вакцинации в России
Инфекционист оценил организацию вакцинации в России - РИА Новости, 29.07.2021
Инфекционист оценил организацию вакцинации в России
Вакцинация от коронавируса в России в целом была организована правильно, все было сделано грамотно – приоритет отдавался группам риска, но люди не проявили... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:52
2021-07-29T11:52
2021-07-29T11:52
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России в целом была организована правильно, все было сделано грамотно – приоритет отдавался группам риска, но люди не проявили ответственности и не воспользовались возможностью сделать прививку, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее и.о. министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки предыдущего правительства Болгарии с планом вакцинации населения от коронавируса стоили жизни 10 тысячам человек. По данным газеты Sofia Globe, он сказал, что предыдущее правительство допустило ошибку в выборе приоритетных групп вакцинации."В целом организация вакцинации (в России) была правильной… В принципе сделано все грамотно, но люди не воспользовались возможностью", - сказал Тимаков.Он пояснил, что в вопросе вакцинации от коронавируса в России изначально отдавался приоритет людям из групп риска – пожилым и тем, кто наиболее подвержен риску заражения на работе.Часть населения, которая проявила ответственность и осознала важность вакцинации, уже привилась и проходит ревакцинацию, а остальные, увидев мнимую стабилизацию эпидситуации, решили, что вакцинация не нужна, поэтому к третьей волне заболеваемости население оказалось не готово, отметил Тимаков.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743216821.html
https://ria.ru/20210727/sertifikat-1743051400.html
россия
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), болгария, общество
Инфекционист оценил организацию вакцинации в России
Инфекционист Тимаков: вакцинация в России организована правильно, но люди не пользуются возможностью