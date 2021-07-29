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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/vaktsinatsiya-1743410041.html
Инфекционист оценил организацию вакцинации в России
Инфекционист оценил организацию вакцинации в России - РИА Новости, 29.07.2021
Инфекционист оценил организацию вакцинации в России
Вакцинация от коронавируса в России в целом была организована правильно, все было сделано грамотно – приоритет отдавался группам риска, но люди не проявили... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:52
2021-07-29T11:52
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России в целом была организована правильно, все было сделано грамотно – приоритет отдавался группам риска, но люди не проявили ответственности и не воспользовались возможностью сделать прививку, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее и.о. министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки предыдущего правительства Болгарии с планом вакцинации населения от коронавируса стоили жизни 10 тысячам человек. По данным газеты Sofia Globe, он сказал, что предыдущее правительство допустило ошибку в выборе приоритетных групп вакцинации."В целом организация вакцинации (в России) была правильной… В принципе сделано все грамотно, но люди не воспользовались возможностью", - сказал Тимаков.Он пояснил, что в вопросе вакцинации от коронавируса в России изначально отдавался приоритет людям из групп риска – пожилым и тем, кто наиболее подвержен риску заражения на работе.Часть населения, которая проявила ответственность и осознала важность вакцинации, уже привилась и проходит ревакцинацию, а остальные, увидев мнимую стабилизацию эпидситуации, решили, что вакцинация не нужна, поэтому к третьей волне заболеваемости население оказалось не готово, отметил Тимаков.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743216821.html
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), болгария, общество
11:52 29.07.2021
 
Инфекционист оценил организацию вакцинации в России

Инфекционист Тимаков: вакцинация в России организована правильно, но люди не пользуются возможностью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России в целом была организована правильно, все было сделано грамотно – приоритет отдавался группам риска, но люди не проявили ответственности и не воспользовались возможностью сделать прививку, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее и.о. министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки предыдущего правительства Болгарии с планом вакцинации населения от коронавируса стоили жизни 10 тысячам человек. По данным газеты Sofia Globe, он сказал, что предыдущее правительство допустило ошибку в выборе приоритетных групп вакцинации.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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"В целом организация вакцинации (в России) была правильной… В принципе сделано все грамотно, но люди не воспользовались возможностью", - сказал Тимаков.
Он пояснил, что в вопросе вакцинации от коронавируса в России изначально отдавался приоритет людям из групп риска – пожилым и тем, кто наиболее подвержен риску заражения на работе.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 09:57Распространение коронавируса
В Крыму выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса
Часть населения, которая проявила ответственность и осознала важность вакцинации, уже привилась и проходит ревакцинацию, а остальные, увидев мнимую стабилизацию эпидситуации, решили, что вакцинация не нужна, поэтому к третьей волне заболеваемости население оказалось не готово, отметил Тимаков.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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