https://ria.ru/20210729/vaktsinatsiya-1743410041.html

Инфекционист оценил организацию вакцинации в России

Инфекционист оценил организацию вакцинации в России - РИА Новости, 29.07.2021

Инфекционист оценил организацию вакцинации в России

Вакцинация от коронавируса в России в целом была организована правильно, все было сделано грамотно – приоритет отдавался группам риска, но люди не проявили... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:52

2021-07-29T11:52

2021-07-29T11:52

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вакцина "спутник лайт"

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вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России в целом была организована правильно, все было сделано грамотно – приоритет отдавался группам риска, но люди не проявили ответственности и не воспользовались возможностью сделать прививку, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее и.о. министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки предыдущего правительства Болгарии с планом вакцинации населения от коронавируса стоили жизни 10 тысячам человек. По данным газеты Sofia Globe, он сказал, что предыдущее правительство допустило ошибку в выборе приоритетных групп вакцинации."В целом организация вакцинации (в России) была правильной… В принципе сделано все грамотно, но люди не воспользовались возможностью", - сказал Тимаков.Он пояснил, что в вопросе вакцинации от коронавируса в России изначально отдавался приоритет людям из групп риска – пожилым и тем, кто наиболее подвержен риску заражения на работе.Часть населения, которая проявила ответственность и осознала важность вакцинации, уже привилась и проходит ревакцинацию, а остальные, увидев мнимую стабилизацию эпидситуации, решили, что вакцинация не нужна, поэтому к третьей волне заболеваемости население оказалось не готово, отметил Тимаков.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743216821.html

https://ria.ru/20210727/sertifikat-1743051400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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