https://ria.ru/20210729/ukraina-1743438458.html

В Минкульте Украины рассказали, когда заработает закон об озвучке фильмов

В Минкульте Украины рассказали, когда заработает закон об озвучке фильмов - РИА Новости, 29.07.2021

В Минкульте Украины рассказали, когда заработает закон об озвучке фильмов

Норма принятого на Украине языкового закона об озвучке и дублировании сериалов на госязык заработает тогда, когда украинским телеканалам будут компенсировать... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:00

2021-07-29T14:00

2021-07-29T14:05

телевидение

министерство культуры украины

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Норма принятого на Украине языкового закона об озвучке и дублировании сериалов на госязык заработает тогда, когда украинским телеканалам будут компенсировать убытки, вызванные в результате съемок украиноязычных постановок, считает министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.Ранее на Украине вступили в силу отдельные нормы языкового закона, согласно которым предусмотрено, что языком распространения и демонстрации фильмов на Украине является государственный. Группа "1+1 media" с 16 июля начала дублировать на украинский язык сериал "Сваты", что вызвало критику зрителей. После этого группа "1+1 media" решила не дублировать фильмы и сериалы на украинский язык, а переходить на него постепенно. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания констатировал нарушения языкового закона телеканалами в первые дни вступления в силу новых норм и призвал вещателей озвучивать и дублировать фильмы и сериалы на украинский язык."Для того, чтобы нормально заработала норма закона о языке, стоило изначально думать о том, каким образом можно было бы поддерживать не только съемку фильмов, которые поддерживаются в Украине, но и съемки сериалов. Это нужно для того, чтобы компенсировать те убытки. Условно говоря, иметь программу поддержки украиноязычных сериалов со стороны государства", - сказал Ткаченко в интервью интернет-изданию "НВ", опубликованном в четверг.При этом он отметил, что производство сериалов, в том числе сериала "Сваты" достаточно дорогое, до 40 тысяч долларов за серию, и ранее телеканалы это компенсировали производством русскоязычных продуктов, которые еще дороже, и продажей их в РФ."Поэтому это вопрос не только, собственно, языка, но и экономики. Нельзя заставить частные каналы сразу перестроиться с экономической точки зрения, должны быть основания и поддержка. В данном случае я сторонник ласковой украинизации, которая позволяет иметь средства поддержки украиноязычного продукта, - причем не точечные, а стратегические, в течение нескольких лет", - сказал Ткаченко.По его словам, на Украине разработана стратегия развития кино-сериального производства. "Сейчас ее обсуждение завершено и в случае одобрения будем выносить на правительство. Там предусмотрены такие механизмы поддержки украиноязычных сериалов", - уточнил Ткаченко.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Владимир Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

https://ria.ru/20210721/serial-1742189058.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729680083.html

https://ria.ru/20210715/inter-1741401476.html

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телевидение, министерство культуры украины, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире