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Будущее Украины становится русским
Будущее Украины становится русским - РИА Новости, 29.07.2021
Будущее Украины становится русским
Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину. Если раньше украинский президент говорил, что русские и украинцы — это не один народ, то теперь назвал русских... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:00
2021-07-29T08:00
авторы
россия
московский патриархат
виктор медведчук
украинская православная церковь
крещение руси
владимир зеленский
сша
киев
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Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину. Если раньше украинский президент говорил, что русские и украинцы — это не один народ, то теперь назвал русских "двоюродными племянниками и очень дальними родственниками", добавив, что им "не нужно посягать" на наследство Киевской Руси "и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров".Потому что есть ведь родные дети и наследники Киевской Руси — 24 области Украины и Крым, и им "не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах".Это заявление президент Украины сделал в очень "удачный" момент — в поздравлении с Днем крещения Руси, сразу после того, как в Киеве сотни тысяч православных граждан Незалежной прошли крестным ходом к Киево-Печерской лавре. Это было больше, чем политическая демонстрация: прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата без всяких слов показали свою принадлежность не просто к единой Церкви, но и к единому великому народу. Потому что, даже по данным опроса, проведенного накануне на Украине социологической группой "Рейтинг", 66 процентов прихожан единой Церкви согласны с Путиным в том, что "русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству". А всего по Украине о своем единстве с русскими заявил 41 процент опрошенных — и это после стольких лет промывания мозгов и пропаганды.При этом и среди 55 процентов тех, кто не согласен с этим, далеко не всех можно считать жертвами пропаганды и русофобами, потому что многие из них, считая русских и украинцев разными народами, все равно хотят быть вместе с русскими и Россией. Как, например, лидер оппозиции Виктор Медведчук (про которого киевские власти постоянно напоминают, что он кум Путина) — ведь он в своем ответе на статью российского президента написал, что считает украинцев и русских разными народами, "но народами братскими, славянскими, православными, с единой ментальностью, историей, святыми и традициями. Народы, которые веками добивались величайших побед, когда шли рука об руку".Попытки украинской финансово-политической элиты противопоставить русских и украинцев, создать отдельную "украинскую" историю со времен Древней Руси смешны и опасны, как и их желание объявить Россию и русских дальними родственниками, "украинизировать" крестившего Русь киевского и новгородского князя Владимира или Украинские фронты времен Великой Отечественной. Дешевая и антинародная пропаганда, но ведь эффективная, говорили нам, — посмотрите, что происходит на Украине, как воспитывают манкуртов? Однако данные опроса "Рейтинга" очень показательны — и удивительны.Нет, не тем, что Украина разделилась пополам — на востоке и юге с Путиным согласны большинство (65 и 56 процентов), а в центре и на западе меньшинство (36 и 22 процента). Это различие неудивительно, но настоящей сенсацией стали результаты расклада отвечающих по возрастам.Выяснилось, что самое большое количество согласных с Путиным (44 процента) оказалось в самой младшей возрастной группе — от 18 до 29 лет. То есть среди тех, чье формирование во многом пришлось на последние семь лет бесконечных криков о России-агрессоре, о страшной восточной Орде, которая хочет уничтожить европейскую Украину. Что же получается? Опасения, что "мы теряем Украину", "молодежь будет воспитана в ненависти к России", не говоря уже о том, что "на преодоление раскола уйдут сотни лет" или "никогда больше мы не будем братьями", — оказались, мягко говоря, преувеличенными. Да, строительство Украины как "не-России" и "анти-России" продолжается — точнее, продолжаются попытки строительства такого франкенштейна. Но даже в этих условиях, при бесконечной апелляции властей к "заграница нам поможет" и "мы — европейцы", практически половина молодого поколения понимает, что русские и украинцы — это один народ. Представляете, что будет, если и из Киева (после смены власти) начнут пропагандировать народное единство?Да, само по себе понимание единства не означает симпатий и желания быть вместе — например, далеко не все тайваньцы или южнокорейцы мечтают воссоединиться со своими соседями из одного с ними народа. Но корейское и китайское разделение политически и военно управляемо извне, то есть две части одной нации изначально были разделены при активном участии внешних сил. И за более чем семь десятилетий отдельной жизни — под военной защитой США в обоих случаях — на Тайване и в Южной Корее сформировалось ощущение своей самостоятельности и самодостаточности (к тому же в обоих случаях были и действительно серьезные различия с оказавшимися по другую сторону границы). Единство народа уже не считается многими желанной и высшей целью.Но у Украины и России другая ситуация — она похожа на разделение Германии после Второй мировой войны. Оно длилось 45 лет — мы с Украиной прожили врозь уже две трети этого срока. Да, Германию разделили насильно, против ее воли, а мы распались по собственной глупости и слабости правителей. Но русские и немцы недаром являются двумя главными народами Европы — их так просто не сломать. И хотя немцы во многом обязаны своим единством именно нам, рассчитывать на ответную благодарность нам не стоит — да и не от Берлина зависит воссоединение Украины и России. А от кого? От США? Нет — у них есть огромное влияние на украинскую элиту, но ключ к воссоединению русских лежит не в Вашингтоне.Он в Москве. Да, только от нас — от всех русских, от Почаева до Владивостока, от Киева до Оренбурга зависит единство нашего народа. От нашей воли, ума, веры. В том числе и веры в свое единство. От умения взять на себя ответственность — не только за ныне живущих и потомков, но и перед предками, которые завещали нам русский мир. Ответственность за весь русский народ — такую, которую берет на себя Владимир Путин.Когда бессмысленный Зеленский говорит о том, что "двоюродные племянники" не должны претендовать на наследство Киевской Руси, потому что находятся за тысячи километров от нее, он не просто врет, не просто пытается уничтожить русское единство — он обкрадывает жителей Украины, тех, из кого пытается сконструировать "нерусских украинцев". Ведь за тысячу лет русские из Киева и Новгорода создали самое большое в мире государство-цивилизацию, став одним из творящих мировую историю великих народов. Людей с "украинскими" фамилиями живет в России больше, чем в самой Украине, потому что мы один народ с великим прошлым. И не менее великим будущим, в котором нет места расколу и братоубийственной вражде.
https://ria.ru/20210728/ukraina-1743269652.html
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Петр Акопов
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авторы, россия, московский патриархат, виктор медведчук, украинская православная церковь, крещение руси, владимир зеленский, сша, киев, украина
08:00 29.07.2021
 

Будущее Украины становится русским

© REUTERS / Gleb GaranichПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину. Если раньше украинский президент говорил, что русские и украинцы — это не один народ, то теперь назвал русских "двоюродными племянниками и очень дальними родственниками", добавив, что им "не нужно посягать" на наследство Киевской Руси "и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров".
Потому что есть ведь родные дети и наследники Киевской Руси — 24 области Украины и Крым, и им "не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 14:03
Зеленский ответил на статью Путина про Украину
Это заявление президент Украины сделал в очень "удачный" момент — в поздравлении с Днем крещения Руси, сразу после того, как в Киеве сотни тысяч православных граждан Незалежной прошли крестным ходом к Киево-Печерской лавре. Это было больше, чем политическая демонстрация: прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата без всяких слов показали свою принадлежность не просто к единой Церкви, но и к единому великому народу. Потому что, даже по данным опроса, проведенного накануне на Украине социологической группой "Рейтинг", 66 процентов прихожан единой Церкви согласны с Путиным в том, что "русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству". А всего по Украине о своем единстве с русскими заявил 41 процент опрошенных — и это после стольких лет промывания мозгов и пропаганды.
При этом и среди 55 процентов тех, кто не согласен с этим, далеко не всех можно считать жертвами пропаганды и русофобами, потому что многие из них, считая русских и украинцев разными народами, все равно хотят быть вместе с русскими и Россией. Как, например, лидер оппозиции Виктор Медведчук (про которого киевские власти постоянно напоминают, что он кум Путина) — ведь он в своем ответе на статью российского президента написал, что считает украинцев и русских разными народами, "но народами братскими, славянскими, православными, с единой ментальностью, историей, святыми и традициями. Народы, которые веками добивались величайших побед, когда шли рука об руку".
Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, на одной из улиц в Киеве. 27 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 12:24Религия и мировоззрение
Зеленский раскритиковал участников крестного хода УПЦ в Киеве
Попытки украинской финансово-политической элиты противопоставить русских и украинцев, создать отдельную "украинскую" историю со времен Древней Руси смешны и опасны, как и их желание объявить Россию и русских дальними родственниками, "украинизировать" крестившего Русь киевского и новгородского князя Владимира или Украинские фронты времен Великой Отечественной. Дешевая и антинародная пропаганда, но ведь эффективная, говорили нам, — посмотрите, что происходит на Украине, как воспитывают манкуртов? Однако данные опроса "Рейтинга" очень показательны — и удивительны.
Нет, не тем, что Украина разделилась пополам — на востоке и юге с Путиным согласны большинство (65 и 56 процентов), а в центре и на западе меньшинство (36 и 22 процента). Это различие неудивительно, но настоящей сенсацией стали результаты расклада отвечающих по возрастам.
Выяснилось, что самое большое количество согласных с Путиным (44 процента) оказалось в самой младшей возрастной группе — от 18 до 29 лет. То есть среди тех, чье формирование во многом пришлось на последние семь лет бесконечных криков о России-агрессоре, о страшной восточной Орде, которая хочет уничтожить европейскую Украину. Что же получается? Опасения, что "мы теряем Украину", "молодежь будет воспитана в ненависти к России", не говоря уже о том, что "на преодоление раскола уйдут сотни лет" или "никогда больше мы не будем братьями", — оказались, мягко говоря, преувеличенными. Да, строительство Украины как "не-России" и "анти-России" продолжается — точнее, продолжаются попытки строительства такого франкенштейна. Но даже в этих условиях, при бесконечной апелляции властей к "заграница нам поможет" и "мы — европейцы", практически половина молодого поколения понимает, что русские и украинцы — это один народ. Представляете, что будет, если и из Киева (после смены власти) начнут пропагандировать народное единство?
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 15:12
В Госдуме назвали историю Киевской Руси неудобной правдой для Зеленского
Да, само по себе понимание единства не означает симпатий и желания быть вместе — например, далеко не все тайваньцы или южнокорейцы мечтают воссоединиться со своими соседями из одного с ними народа. Но корейское и китайское разделение политически и военно управляемо извне, то есть две части одной нации изначально были разделены при активном участии внешних сил. И за более чем семь десятилетий отдельной жизни — под военной защитой США в обоих случаях — на Тайване и в Южной Корее сформировалось ощущение своей самостоятельности и самодостаточности (к тому же в обоих случаях были и действительно серьезные различия с оказавшимися по другую сторону границы). Единство народа уже не считается многими желанной и высшей целью.
Но у Украины и России другая ситуация — она похожа на разделение Германии после Второй мировой войны. Оно длилось 45 лет — мы с Украиной прожили врозь уже две трети этого срока. Да, Германию разделили насильно, против ее воли, а мы распались по собственной глупости и слабости правителей. Но русские и немцы недаром являются двумя главными народами Европы — их так просто не сломать. И хотя немцы во многом обязаны своим единством именно нам, рассчитывать на ответную благодарность нам не стоит — да и не от Берлина зависит воссоединение Украины и России. А от кого? От США? Нет — у них есть огромное влияние на украинскую элиту, но ключ к воссоединению русских лежит не в Вашингтоне.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 04:22
На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
Он в Москве. Да, только от нас — от всех русских, от Почаева до Владивостока, от Киева до Оренбурга зависит единство нашего народа. От нашей воли, ума, веры. В том числе и веры в свое единство. От умения взять на себя ответственность — не только за ныне живущих и потомков, но и перед предками, которые завещали нам русский мир. Ответственность за весь русский народ — такую, которую берет на себя Владимир Путин.
Когда бессмысленный Зеленский говорит о том, что "двоюродные племянники" не должны претендовать на наследство Киевской Руси, потому что находятся за тысячи километров от нее, он не просто врет, не просто пытается уничтожить русское единство — он обкрадывает жителей Украины, тех, из кого пытается сконструировать "нерусских украинцев". Ведь за тысячу лет русские из Киева и Новгорода создали самое большое в мире государство-цивилизацию, став одним из творящих мировую историю великих народов. Людей с "украинскими" фамилиями живет в России больше, чем в самой Украине, потому что мы один народ с великим прошлым. И не менее великим будущим, в котором нет места расколу и братоубийственной вражде.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 11:16
Россия заявила о маскировке гражданской войны на Украине под АТО
 
АвторыРоссияМосковский ПатриархатВиктор МедведчукУкраинская православная церковьКрещение РусиВладимир ЗеленскийСШАКиевУкраина
 
 
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