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Шойгу поручил ставить россиян на воинский учет быстрее
Шойгу поручил ставить россиян на воинский учет быстрее - РИА Новости, 29.07.2021
Шойгу поручил ставить россиян на воинский учет быстрее
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:20
2021-07-29T11:20
2021-07-29T11:20
россия
сергей шойгу
армия
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КУБИНКА (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах."Сокращение с 30 до 10 дней на оформление подобного рода документов - это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение", - сказал Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.Министр выразил надежду, что все позиции, представленные в презентации, будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что все военкоматы, которых порядка 30 в регионе, будут отремонтированы и приведены к стандартам современного военкомата."Самое главное - это содержание, чтобы молодым людям и ветеранам, всем гражданам было просто и удобно, несмотря на то, какие действия они там совершают, а иногда даже, не выходя из дома", - заключил Воробьев.
https://ria.ru/20210609/shoygu-1736281808.html
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россия, сергей шойгу, армия
Шойгу поручил ставить россиян на воинский учет быстрее
Министр обороны Шойгу поручил сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах