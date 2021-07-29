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В Ленинградской области мужчину зарезали из-за неправильной парковки

В Ленинградской области мужчину зарезали из-за неправильной парковки - РИА Новости, 29.07.2021

В Ленинградской области мужчину зарезали из-за неправильной парковки

Подозреваемый в убийстве водителя из-за неправильной парковки задержан во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:30

2021-07-29T10:30

2021-07-29T11:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве водителя из-за неправильной парковки задержан во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве из-за неправильной парковки автомобиля", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 28 июля из припаркованного автомобиля в поселке Токсово с колото-резаными ранениями был госпитализирован мужчина 1984 года рождения. Пострадавший скончался во время операции.Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)."В совершении преступления изобличен ранее неоднократно судимый мужчина 1961 года рождения, который задержан органами следствия в порядке статьи 91 УПК РФ. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.Как выяснили следователи, подозреваемый напал на водителя в ходе конфликта из-за неправильной парковки автомобиля и нанес несколько колото-резаных ранений в грудь.

https://ria.ru/20210728/nogot-1743284826.html

россия

всеволожский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия