https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743525444.html

Число погибших при пожарах на юге Турции возросло до четырех

Число погибших при пожарах на юге Турции возросло до четырех - РИА Новости, 29.07.2021

Число погибших при пожарах на юге Турции возросло до четырех

Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции возросло до четырех человек, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T22:45

2021-07-29T22:45

2021-07-29T23:00

лесные пожары в турции

турция

в мире

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АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Число погибших в результате лесных пожаров на юге Турции возросло до четырех человек, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли."К сожалению, в Мармарисе мы потеряли еще одного гражданина", — написал чиновник в Twiiter.Ранее он объявлял о трех погибших и 183 пострадавших. Сейчас, по данным Пакдемирли, двадцатью пожарами охвачены семь провинций: Адана, Анталья, Кайсери, Кютахья, Мерсин, Мугла, Османие. В тушении задействованы три самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около четырех тысяч человек.Всего за последние два дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров. По словам министра, пострадали шесть тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 500 гектаров теплиц, огонь уничтожил десятки домов.Накануне власти провинции Анталья сообщили о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг стихию удалось взять под контроль.Как рассказала РИА Новости туристка в Анталье Дарья Кожемяка, дым виден за десятки километров. В российском генконсульстве агентству сообщили, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

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2021

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лесные пожары в турции, турция, в мире