https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743483013.html

Эксперты рассказали, как повлияли пожары в Турции на туристов

Эксперты рассказали, как повлияли пожары в Турции на туристов - РИА Новости, 29.07.2021

Эксперты рассказали, как повлияли пожары в Турции на туристов

Туроператоры не фиксируют жалоб туристов из-за пожаров в Турции, но следят за ситуацией, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:10

2021-07-29T18:10

2021-07-29T18:10

пегас туристик

происшествия

туризм

отдых на море

россия

пожары

anex tour

туризм

анна подгорная

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Туроператоры не фиксируют жалоб туристов из-за пожаров в Турции, но следят за ситуацией, рассказали РИА Новости представители отрасли."Сейчас по бронированию мы не наблюдаем аннуляций и обеспокоенности со стороны туристов. Жалоб не было. На месте работает наша принимающая компания и звонки, если они есть, поступают к ним, – говорит гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная. – Эвакуации туристов тоже пока нет, турецкий офис нам об этом не сообщал".О том, что пока все спокойно, уверяют и в Anex Tour. "Сотрудники принимающего офиса находятся на связи с гостями и координируют ситуацию", – уточнили в компании."Экскурсионные программы временно скорректированы... Могут быть задержки рейсов, – добавили эксперты оператора. – В случае возникновения вопросов у гостей нужно обращаться к отельному гиду или на горячую линию в частном порядке".В Tez Tour сообщили, что при необходимости готовы предложить туристам перебронирование на другие регионы Турции. "Страховка такую историю не покрывает. Это форс-мажор", – отметили в пресс-службе компании.Там также уточнили, что сейчас на Эгейском побережье Турции — примерно пять процентов отдыхающих от общего количества россиян, которые находятся в этой стране по линии туроператора.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, россиян среди них не было.

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743469757.html

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турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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