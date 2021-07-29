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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743483013.html
Эксперты рассказали, как повлияли пожары в Турции на туристов
Эксперты рассказали, как повлияли пожары в Турции на туристов - РИА Новости, 29.07.2021
Эксперты рассказали, как повлияли пожары в Турции на туристов
Туроператоры не фиксируют жалоб туристов из-за пожаров в Турции, но следят за ситуацией, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:10
2021-07-29T18:10
пегас туристик
происшествия
туризм
отдых на море
россия
пожары
anex tour
туризм
анна подгорная
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Туроператоры не фиксируют жалоб туристов из-за пожаров в Турции, но следят за ситуацией, рассказали РИА Новости представители отрасли."Сейчас по бронированию мы не наблюдаем аннуляций и обеспокоенности со стороны туристов. Жалоб не было. На месте работает наша принимающая компания и звонки, если они есть, поступают к ним, – говорит гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная. – Эвакуации туристов тоже пока нет, турецкий офис нам об этом не сообщал".О том, что пока все спокойно, уверяют и в Anex Tour. "Сотрудники принимающего офиса находятся на связи с гостями и координируют ситуацию", – уточнили в компании."Экскурсионные программы временно скорректированы... Могут быть задержки рейсов, – добавили эксперты оператора. – В случае возникновения вопросов у гостей нужно обращаться к отельному гиду или на горячую линию в частном порядке".В Tez Tour сообщили, что при необходимости готовы предложить туристам перебронирование на другие регионы Турции. "Страховка такую историю не покрывает. Это форс-мажор", – отметили в пресс-службе компании.Там также уточнили, что сейчас на Эгейском побережье Турции — примерно пять процентов отдыхающих от общего количества россиян, которые находятся в этой стране по линии туроператора.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, россиян среди них не было.
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анталья (провинция)
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пегас туристик, происшествия, отдых на море, россия, пожары, anex tour, туризм, анна подгорная, туристы, анталья (провинция), мармарис, новости - туризм, tez tour, турция
18:10 29.07.2021
 
Эксперты рассказали, как повлияли пожары в Турции на туристов

Туроператоры не фиксируют жалоб туристов из-за пожаров в Турции, но следят за ситуацией

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIKДым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Туроператоры не фиксируют жалоб туристов из-за пожаров в Турции, но следят за ситуацией, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Сейчас по бронированию мы не наблюдаем аннуляций и обеспокоенности со стороны туристов. Жалоб не было. На месте работает наша принимающая компания и звонки, если они есть, поступают к ним, – говорит гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная. – Эвакуации туристов тоже пока нет, турецкий офис нам об этом не сообщал".
О том, что пока все спокойно, уверяют и в Anex Tour. "Сотрудники принимающего офиса находятся на связи с гостями и координируют ситуацию", – уточнили в компании.
"Экскурсионные программы временно скорректированы... Могут быть задержки рейсов, – добавили эксперты оператора. – В случае возникновения вопросов у гостей нужно обращаться к отельному гиду или на горячую линию в частном порядке".
В Tez Tour сообщили, что при необходимости готовы предложить туристам перебронирование на другие регионы Турции. "Страховка такую историю не покрывает. Это форс-мажор", – отметили в пресс-службе компании.
Там также уточнили, что сейчас на Эгейском побережье Турции — примерно пять процентов отдыхающих от общего количества россиян, которые находятся в этой стране по линии туроператора.
В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, россиян среди них не было.
Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 16:16Туризм
В Турции опровергли слухи об эвакуации отелей в Анталье и Мармарисе
 
ТуризмПегас ТуристикПроисшествияотдых на мореРоссияпожарыAnex TourТуризмАнна ПодгорнаятуристыАнталья (провинция)МармарисНовости - ТуризмTez TourТурция
 
 
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