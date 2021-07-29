https://ria.ru/20210729/tigry-1743082301.html

Международный день тигра

Международный день тигра - РИА Новости, 29.07.2021

Международный день тигра

Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day). РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T04:06

2021-07-29T04:06

2021-07-29T04:06

дикие животные

международный день тигра

справки

в мире

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Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day). Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. В форуме приняли участие представители 13 стран, на территории которых обитают тигры. В результате была создана "Глобальная программа восстановления тигра", целью которой является увеличение популяции тигров в дикой природе к 2022 году. Тигр (Panthera tigris) – млекопитающее рода больших кошек семейства кошачьих. Его длина тела достигает до 290 сантиметров, хвоста – до 100 сантиметров, масса до 250 килограмм; самки несколько меньше самцов, островные подвиды меньше материковых. Распространен на Дальнем Востоке России, в Китае, Индокитае, Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии. Населяет влажные тропические леса, бамбуковые заросли, сухие саванны, голые каменистые сопки, поднимаясь в горах до 3000 метров, заходя в таежные и лесостепные участки на севере. Активен в основном утром и вечером. Хорошо плавает. Животные держатся поодиночке на индивидуальных территориях. Во время охоты совершают прыжки до 5 метров в высоту и до 10 метров в длину. Может бежать со скоростью около 60 километров в час. Выделяют до девяти подвидов тигров, из которых доныне сохранилось лишь шесть. Два островных (яванский и балийский) и изолированный от основного ареала закавказский (каспийский) подвиды были истреблены в XX веке. Большинство других подвидов тигра (малайский, амурский, бенгальский, суматранский, южно-китайский и индокитайский тигры) находится на грани исчезновения. Главной опасностью для этих животных является незаконная торговля, так как изготовленные из их частей тела лекарства и амулеты продаются на черном рынке по очень высокой цене.В 2010 году в дикой природе по всему миру насчитывалось лишь 3200 тигров. К 2016 году, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), число редких хищников в дикой природе выросло до 3890 особей. В 2020 году эксперты отмечали рост числа тигров в мире. В одной только Индии численность диких тигров оценили в 2600-3350 особей. Это примерно 75% от их общей популяции в мире. В соседнем Непале, где в 2009 году обитал 121 тигр, в 2020 году их стало 235. Аналогичная картина наблюдалась в России, Бутане и Китае, где тигров видят все чаще. Это говорит о том, что меры по их сохранению приносят плоды. В настоящее время все тигры Земли внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и в охранные документы стран, где они обитают. Охота на тигров запрещена во всем мире.Россия – единственная страна, в которой водится самый северный подвид тигра – амурский. Он обитает на территории четырех субъектов РФ: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области. В ХIХ веке в России было 1000 амурских тигров, но в начале XX века численность сократилась в 33 раза, в 1930 году оставалось всего 30 особей. С 1950-х охоту на тигров в СССР запретили. В 1990-е были организованы антибраконьерские бригады в местах обитания амурского тигра. Первая "Стратегия сохранения амурского тигра в России" была утверждена министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 24 июня 1996 года. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал два закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная ответственность. Кроме того, были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с браконьерами.В этом же году, по инициативе главы государства, Русским географическим обществом был создан Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.Амурский тигр – приоритетный объект животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в состав нацпроекта "Экология".По данным Минприроды, в ареале тигра функционирует 39 особо охраняемых природных территорий (в том числе 16 – федерального значения), общая площадь которых составляет 4,7 миллиона гектаров или 25% от общей площади современного ареала данного вида. Прежде всего это такие ООПТ, как Сихотэ-Алинский заповедник, Лазовский заповедник, Уссурийский заповедник, заповедник "Кедровая падь", национальные парки "Земля леопарда", "Удэгейская легенда" и др.По оценкам Минприроды, количество амурских тигров на территории России выросло за 15 лет (с 2004 по 2019 год) с 500 до 580 особей. В Международный день тигра ООН провозглашает политику абсолютной нетерпимости к преступлениям против дикой природы и призывает информировать мировое сообщество о тревожной ситуации и продвигать меры по защите животных и восстановлению мест их обитания.В этот день проводятся выставки, благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в эфир выходят тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят оригинальные угощения и подарки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, международный день тигра, справки, в мире