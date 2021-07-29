https://ria.ru/20210729/testirovanie-1743509427.html

Продлен срок загрузки на "Госуслуги" результата ПЦР по приезде в Россию

Продлен срок загрузки на "Госуслуги" результата ПЦР по приезде в Россию - РИА Новости, 30.07.2021

Продлен срок загрузки на "Госуслуги" результата ПЦР по приезде в Россию

Роспотребнадзор продлил срок, в течение которого можно загрузить на портал "Госуслуги" результат теста на коронавирус для непривитых и не переболевших COVID-19... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-29T19:46

2021-07-29T19:46

2021-07-30T07:14

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор продлил срок, в течение которого можно загрузить на портал "Госуслуги" результат теста на коронавирус для непривитых и не переболевших COVID-19 россиян, приезжающих из-за рубежа.Постановление главного санитарного врача опубликовали на официальном портале правовой информации.Теперь результаты ПЦР-теста необходимо загрузить на "Госуслуги" в течение четырех дней после прибытия из-за границы. До их получения по-прежнему нужно соблюдать режим самоизоляции.Сдавать тест не нужно, если гражданин в течение последнего года вакцинировался или в последние шесть месяцев переболел COVID-19. Подтверждающие это документы все равно нужно загрузить на портал госуслуг в течение четырех дней после возвращения из-за рубежа.

https://ria.ru/20210705/oshibka-1739852064.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии