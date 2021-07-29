09:20 29.07.2021 (обновлено: 11:02 29.07.2021)
Forbes впервые представил рейтинг страховых компаний России
Группа "Согаз" возглавила рейтинг страховых компаний России, впервые представленный Forbes
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В рейтинг вошли 100 страховых компаний из 151 действовавших на момент его составления. При этом участники рейтинга по сумме собранных премий занимают 98% рынка.
"Для составления этого рейтинга мы использовали ту же методику, которой мы пользуемся для составления рейтинга 100 самых надежных банков", - поясняет Forbes. Журнал использовал ренкинг страховых компаний по размеру собранной страховой премии, который составило агентство "Эксперт РА". Компании из ренкинга были разбиты на группы надежности в зависимости от уровня кредитных рейтингов.
В первую группу вошли те, кто имеет рейтинг по национальной или международной шкале на уровне суверенного, выше суверенного или на одну ступень ниже. Во вторую - не более чем на три ступени ниже суверенного. В последней группе оказались компании, у которых нет рейтингов. Внутри каждой группы компании расположены сначала по убыванию рейтингов, затем - по убыванию размера собранной премии.
У компании "Согаз", возглавившей список, кредитный рейтинг от S&P на уровне BBB, что на одну ступень выше суверенного рейтинга России. Это означает, что она может выдержать дефолт России. В первую десятку также вошли страховые компании "Альянс", "АльфаСтрахование", "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Сбербанк страхование жизни", "Согаз-жизнь", "Сбербанк страхование", "Альянс жизнь" и "ВТБ Страхование".
Как отмечает журнал, сборы страховых компаний РФ во втором квартале 2020 года обвалились на 25%. Однако в итоге рынок закончил год в плюсе: объем страховых премий, по данным ЦБ РФ, вырос на 4,1% и превысил 1,5 триллиона рублей. Прибыль страховых компаний год к году почти не изменилась - 247,5 миллиарда рублей. Уже в первом квартале текущего года объем страхового рынка вырос на 7,9% в годовом выражении. За год, по прогнозу "Эксперта РА", рынок вырастет на 8-9%.