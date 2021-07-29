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Forbes впервые представил рейтинг страховых компаний России
Forbes впервые представил рейтинг страховых компаний России - РИА Новости, 29.07.2021
Forbes впервые представил рейтинг страховых компаний России
договор страхования
2021-07-29T09:20
2021-07-29T11:02
россия
forbes
экономика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Журнал Forbes впервые составил рейтинг страховых компаний России, его возглавила группа "Согаз", сообщает издание.В рейтинг вошли 100 страховых компаний из 151 действовавших на момент его составления. При этом участники рейтинга по сумме собранных премий занимают 98% рынка."Для составления этого рейтинга мы использовали ту же методику, которой мы пользуемся для составления рейтинга 100 самых надежных банков", - поясняет Forbes. Журнал использовал ренкинг страховых компаний по размеру собранной страховой премии, который составило агентство "Эксперт РА". Компании из ренкинга были разбиты на группы надежности в зависимости от уровня кредитных рейтингов.В первую группу вошли те, кто имеет рейтинг по национальной или международной шкале на уровне суверенного, выше суверенного или на одну ступень ниже. Во вторую - не более чем на три ступени ниже суверенного. В последней группе оказались компании, у которых нет рейтингов. Внутри каждой группы компании расположены сначала по убыванию рейтингов, затем - по убыванию размера собранной премии.У компании "Согаз", возглавившей список, кредитный рейтинг от S&amp;P на уровне BBB, что на одну ступень выше суверенного рейтинга России. Это означает, что она может выдержать дефолт России. В первую десятку также вошли страховые компании "Альянс", "АльфаСтрахование", "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Сбербанк страхование жизни", "Согаз-жизнь", "Сбербанк страхование", "Альянс жизнь" и "ВТБ Страхование".Как отмечает журнал, сборы страховых компаний РФ во втором квартале 2020 года обвалились на 25%. Однако в итоге рынок закончил год в плюсе: объем страховых премий, по данным ЦБ РФ, вырос на 4,1% и превысил 1,5 триллиона рублей. Прибыль страховых компаний год к году почти не изменилась - 247,5 миллиарда рублей. Уже в первом квартале текущего года объем страхового рынка вырос на 7,9% в годовом выражении. За год, по прогнозу "Эксперта РА", рынок вырастет на 8-9%.
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россия, forbes, экономика
09:20 29.07.2021 (обновлено: 11:02 29.07.2021)
 
Forbes впервые представил рейтинг страховых компаний России

Группа "Согаз" возглавила рейтинг страховых компаний России, впервые представленный Forbes

© Depositphotos / VitalikRadkoМужчина подписывает страховой полис
Мужчина подписывает страховой полис - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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договор страхования
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Журнал Forbes впервые составил рейтинг страховых компаний России, его возглавила группа "Согаз", сообщает издание.
В рейтинг вошли 100 страховых компаний из 151 действовавших на момент его составления. При этом участники рейтинга по сумме собранных премий занимают 98% рынка.
"Для составления этого рейтинга мы использовали ту же методику, которой мы пользуемся для составления рейтинга 100 самых надежных банков", - поясняет Forbes. Журнал использовал ренкинг страховых компаний по размеру собранной страховой премии, который составило агентство "Эксперт РА". Компании из ренкинга были разбиты на группы надежности в зависимости от уровня кредитных рейтингов.
В первую группу вошли те, кто имеет рейтинг по национальной или международной шкале на уровне суверенного, выше суверенного или на одну ступень ниже. Во вторую - не более чем на три ступени ниже суверенного. В последней группе оказались компании, у которых нет рейтингов. Внутри каждой группы компании расположены сначала по убыванию рейтингов, затем - по убыванию размера собранной премии.
У компании "Согаз", возглавившей список, кредитный рейтинг от S&P на уровне BBB, что на одну ступень выше суверенного рейтинга России. Это означает, что она может выдержать дефолт России. В первую десятку также вошли страховые компании "Альянс", "АльфаСтрахование", "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Сбербанк страхование жизни", "Согаз-жизнь", "Сбербанк страхование", "Альянс жизнь" и "ВТБ Страхование".
Как отмечает журнал, сборы страховых компаний РФ во втором квартале 2020 года обвалились на 25%. Однако в итоге рынок закончил год в плюсе: объем страховых премий, по данным ЦБ РФ, вырос на 4,1% и превысил 1,5 триллиона рублей. Прибыль страховых компаний год к году почти не изменилась - 247,5 миллиарда рублей. Уже в первом квартале текущего года объем страхового рынка вырос на 7,9% в годовом выражении. За год, по прогнозу "Эксперта РА", рынок вырастет на 8-9%.
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