https://ria.ru/20210729/sputnik-1743359261.html

В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт"

В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 29.07.2021

В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт"

Партия российской вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР), заявили в министерстве... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T00:10

2021-07-29T00:10

2021-07-29T00:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

россия

леонид пасечник

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луганская народная республика

луганск

в мире

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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР), заявили в министерстве здравоохранения ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что партия "Спутник Лайт" прибудет в ЛНР в среду, каждый житель республики сможет записаться на вакцинацию.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210630/putin-1739249615.html

россия

луганская народная республика

луганск

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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", россия, леонид пасечник, минздрав лнр, луганская народная республика, луганск, в мире