https://ria.ru/20210729/sputnik-1743359261.html
В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт"
В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 29.07.2021
В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт"
Партия российской вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР), заявили в министерстве... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T00:10
2021-07-29T00:10
2021-07-29T00:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
россия
леонид пасечник
минздрав лнр
луганская народная республика
луганск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241805_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_187849b53f440c3465ed0f12025f7e69.jpg
ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР), заявили в министерстве здравоохранения ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что партия "Спутник Лайт" прибудет в ЛНР в среду, каждый житель республики сможет записаться на вакцинацию.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210630/putin-1739249615.html
россия
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241805_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_8504c7ecf44ed58f3369ee5755941bb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", россия, леонид пасечник, минздрав лнр, луганская народная республика, луганск, в мире
В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав ЛНР сообщил о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт"