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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/sputnik-1743359261.html
В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт"
В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 29.07.2021
В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт"
Партия российской вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР), заявили в министерстве... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T00:10
2021-07-29T00:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
россия
леонид пасечник
минздрав лнр
луганская народная республика
луганск
в мире
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР), заявили в министерстве здравоохранения ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что партия "Спутник Лайт" прибудет в ЛНР в среду, каждый житель республики сможет записаться на вакцинацию.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", россия, леонид пасечник, минздрав лнр, луганская народная республика, луганск, в мире
00:10 29.07.2021
 
В ЛНР сообщили о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав ЛНР сообщил о прибытии партии вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Партия российской вакцины "Спутник Лайт" от коронавируса прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР), заявили в министерстве здравоохранения ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что партия "Спутник Лайт" прибудет в ЛНР в среду, каждый житель республики сможет записаться на вакцинацию.

"Партия вакцины "Спутник Лайт" успешно доставлена на территорию республики. На данный момент завершена её разгрузка. При транспортировке и разгрузке соблюдены все меры предосторожности и температурный режим", - сообщила журналистам представитель министерства здравоохранения ЛНР.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 15:41Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Вакцина "Спутник V"РоссияЛеонид ПасечникМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
 
 
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