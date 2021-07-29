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В Турции оценили сотрудничество с Россией по С-400
В Турции оценили сотрудничество с Россией по С-400 - РИА Новости, 29.07.2021
В Турции оценили сотрудничество с Россией по С-400
Военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится, заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:14
2021-07-29T10:02
мевлют чавушоглу
виктория нуланд
сша
россия
с-400 «триумф»
турция
в мире
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится, заявил РИА Новости старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз."По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками - будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами", - заявил Кючюкйылмаз РИА Новости.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции и США. В конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.Замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе в июле заявила, что США сохранят действующие и введут новые санкции в отношении Анкары в случае продолжения закупок российского вооружения.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210720/s-400-1741983710.html
https://ria.ru/20210624/s400-1738441900.html
сша
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мевлют чавушоглу, виктория нуланд, сша, россия, с-400 «триумф», турция, в мире
09:14 29.07.2021 (обновлено: 10:02 29.07.2021)
 
В Турции оценили сотрудничество с Россией по С-400

Советник Эрдогана Кючюкйылмаз: сотрудничество с Россией по С-400 удовлетворяет потребности Турции

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится, заявил РИА Новости старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз.
"По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками - будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами", - заявил Кючюкйылмаз РИА Новости.
С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 10:49
В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях с Турцией по С-400
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции и США. В конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе в июле заявила, что США сохранят действующие и введут новые санкции в отношении Анкары в случае продолжения закупок российского вооружения.
Читайте полный текст интервью >>>
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 15:08Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Москва готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок С-400 Минску
 
Мевлют ЧавушоглуВиктория НуландСШАРоссияС-400 «Триумф»ТурцияВ мире
 
 
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