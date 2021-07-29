https://ria.ru/20210729/sotrudnichestvo-1743381888.html

В Турции оценили сотрудничество с Россией по С-400

В Турции оценили сотрудничество с Россией по С-400 - РИА Новости, 29.07.2021

В Турции оценили сотрудничество с Россией по С-400

Военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится, заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:14

2021-07-29T09:14

2021-07-29T10:02

мевлют чавушоглу

виктория нуланд

сша

россия

с-400 «триумф»

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155607/42/1556074294_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_51a03dfe857b69ca81518beed9519c00.jpg

КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится, заявил РИА Новости старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз."По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками - будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами", - заявил Кючюкйылмаз РИА Новости.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции и США. В конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.Замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе в июле заявила, что США сохранят действующие и введут новые санкции в отношении Анкары в случае продолжения закупок российского вооружения.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210720/s-400-1741983710.html

https://ria.ru/20210624/s400-1738441900.html

сша

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, виктория нуланд, сша, россия, с-400 «триумф», турция, в мире