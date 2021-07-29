https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743291927.html

Мюджахит Кючюкйылмаз: надеемся, что Турция останется открытой для россиян

Мюджахит Кючюкйылмаз: надеемся, что Турция останется открытой для россиян - РИА Новости, 29.07.2021

Мюджахит Кючюкйылмаз: надеемся, что Турция останется открытой для россиян

Старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз рассказал в интервью РИА Новости о том, будет ли Турция в связи с эпидемиологической обстановкой... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:00

2021-07-29T10:00

2021-07-29T10:01

мюджахит кючюкйылмаз (старший советник турецкого президента)

россия

турция

интервью

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Старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз рассказал в интервью РИА Новости о том, будет ли Турция в связи с эпидемиологической обстановкой закрывать границы для россиян, что в Анкаре думают о перспективах военно-технического сотрудничества с Россией, о поставках вооружений Украине и Азербайджану и объяснил, зачем нужен новый судоходный канал из Средиземного моря в Черное.– Турция единственной отказалась подписаться под пунктом Берлинской декларации по Ливии о необходимости скорейшего вывода всех иностранных войск из страны. Изменилась ли с тех пор позиция Анкары? Готовы ли обсуждать вывод военных с другими странами, в том числе, с Россией?– Общий подход Турции к ситуации в Ливии и по всему миру таков, что страна должна самостоятельно определить свою судьбу, избавиться от терроризма и внешних вмешательств, со своей динамикой и своими силами. Мы так оцениваем ситуацию в Ливии. Надеемся, что не останется необходимости во внешнем вмешательстве какой-либо страны, прекратятся внутренние конфликты в Ливии, и установится демократический порядок. Это подход Турции не только в Ливии, а по всему миру – чтобы страны в кризисных регионах двигались к стабилизации ситуации и установлению демократии.– В Анкаре ранее заявляли, что готовы обсуждать с талибами (движение признано террористическим и запрещено в РФ) охрану аэропорта Кабула. Есть ли уже договоренности о том, что такие контакты состоятся? На какие компромиссы в этом вопросе готова Анкара с учетом угроз со стороны талибов?– Так как ситуация в Афганистане пока на начальном этапе, то говорить о ней сейчас неправильно. Как вы знаете, с 1979 года в Афганистане с ввода советских войск наблюдается продолжительный период нестабильности. Сказанные о Ливии слова можем применить и к Афганистану. Надеемся, что Афганистан в своей динамике и своими силами сможет встать на ноги под стабильным и мирным руководством. Это общий подход Турции.– Когда РФ и Турция планируют заключить контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400? Возможно ли это до конца года? Когда примерно ожидаются первые поставки? Влияют ли на переговоры с РФ постоянные угрозы США вводить новые санкции против Турции?– По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. ВТС с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами.– С учетом эпидемиологической ситуации, насколько велика вероятность того, что Турция перестанет пускать иностранных туристов, в том числе – россиян?– Из-за изменения ситуации с коронавирусом политика стран меняется стремительно: они закрывают границы, могут принять решение открыть их снова. Были прогнозы, что будет снижение числа заражений благодаря ходу вакцинации, но из-за новых вариантов вируса – "дельта", "дельта плюс" – мы опасаемся, что пандемия вновь разгорится. Мы, насколько это возможно, поддерживаем нормальный ритм жизни, предполагаем сценарий, при котором границы останутся открытыми. Но в случае, если ситуация станет опасной, действующие сейчас меры могут быть ужесточены, могут быть приняты соответствующие шаги. Но что-то определенное по конкретным мерам пока невозможно сказать.– Когда планируется открытие турецкого консульства в Шуше? Ожидается ли прибытие на открытие Эрдогана?– Было заявлено о желании открыть генконсульство Турции в Шуше. Данные об этом будут объявлены в будущем, переданы по официальным каналам.– Есть ли риск того, что введение в строй нового канала "Стамбул" сделает конвенцию Монтрё бессмысленной, ведь военные корабли нечерноморских государств, в том числе стран НАТО, смогут проходить через него без нынешних ограничений? Ведется ли с Россией обсуждение будущих ограничений прохода судов по "Стамбулу"?– Неправильно связывать конвенцию Монтрё с новым каналом "Стамбул". Конвенция Монтрё была разработана в 1936 году, когда на первом плане была тема проливов. Конвенция не имеет отношения к новому водному пути, который будет открыт. Думаю, что это отдельная тема. Эта ситуация не станет препятствием для прохода кораблей какой-либо страны в ближайшее время.По сравнению со старым водным путем канал "Стамбул" шире, позволяет пройти большему количеству кораблей, пройти безопасно, он предоставит альтернативный путь для судов. Канал будет преимуществом не только для Турции, но и для причерноморских стран и тех, кто использует проливы.– В июне президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию, которая, в частности, предусматривает открытие Зангезурского коридора. Когда он может быть открыт? Если он пройдет по территории Армении, то согласятся ли Турция и Азербайджан, чтобы коридор оставался под контролем Еревана? Или коридор должен иметь экстерриториальный статус? Или вообще должен быть передан под полный контроль Азербайджана? Ведутся ли на этот счет какие-то переговоры с Ереваном?– Уточненные детали будут доведены до общественного мнения в свое время. Следите за официальными каналами.– Ранее планировалось, что турецкий бизнес может приобрести до 49% в проекте АЭС "Аккую". Но до сих пор все акционеры проекта – российские компании, входящие в Росатом. Что не так? Неверие в возможность вернуть инвестиции или что-то иное?– Мы полагаем, что АЭС "Аккую" и другие проекты по атомной энергетике важны для Турции. Турция продолжит придерживаться взятых ранее на себя обязательств.– Сейчас активно обсуждается тема поставок турецкого оружия Украине. Как вы считаете, может ли это сказаться на отношениях Москвы и Анкары? Планирует ли Турция наращивать такие поставки? А Азербайджану вы тоже планируете поставлять больше беспилотников?– Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем.– Как вы расцениваете проходящий в Казани саммит "Россия – Исламский мир", свое участие в нем?– Турция, будучи частью исламского мира, заинтересована в отношениях России с исламским миром. Мы рады находиться здесь. Я считаю, что Казань и Татарстан являются важным центром, вносящим вклад в отношения как Турции с РФ, так и РФ с исламским миром. Хочу сказать в этой связи, что рад находиться здесь и внести вклад в саммит.

https://ria.ru/20210709/naemniki-1740547829.html

https://ria.ru/20210720/s-400-1741983710.html

https://ria.ru/20210725/konventsiya-1742789062.html

https://ria.ru/20210727/oruzhie-1743086619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мюджахит кючюкйылмаз (старший советник турецкого президента), россия, турция, интервью