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В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение

В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение - РИА Новости, 29.07.2021

В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ищет приемлемый для Москвы и Токио способ прийти к консенсусу по Курильским островам, пишет газета Kyoto Shimbun. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:38

2021-07-29T15:38

2021-07-29T16:59

есихидэ суга

россия

синдзо абэ

курильские острова

владимир путин

япония

токио

в мире

политика

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В Японии рассказали, как решение Путина по Курилам поставило Токио в сложное положение

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ищет приемлемый для Москвы и Токио способ прийти к консенсусу по Курильским островам, пишет газета Kyoto Shimbun.По мнению автора статьи, договоренность, которой в 2018 году достигли российский лидер Владимир Путин и тогдашний японский премьер Синдзо Абэ, сегодня ставит Токио в "сложное положение"."Абэ и Путин договорились об ускорении японско-российских переговоров по мирному договору. <…> Однако в прошлом году в Конституцию России были внесены поправки, которые однозначно запрещают всякое отчуждение российских территорий", — говорится в публикации.Тем не менее как Россия, так и Япония заинтересованы в экономическом сотрудничестве, поэтому, считает автор, администрации Суги следует оценить последние российские предложения и заняться поиском "ниточек", ведущих к улучшению российско-японских отношений.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, которые страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Процесс активизировался после встречи лидеров России и Японии в Сингапуре. Тогда Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи всех четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210726/kurily-1742962955.html

https://ria.ru/20210726/kurily-1742856429.html

https://ria.ru/20210726/dogovor-1742894004.html

россия

курильские острова

япония

токио

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есихидэ суга, россия, синдзо абэ, курильские острова, владимир путин, япония, токио, в мире, политика