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Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян
Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян - РИА Новости, 29.07.2021
Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за нарушение законодательства РФ в области... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:41
2021-07-29T11:41
2021-07-29T11:46
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за нарушение законодательства РФ в области персональных данных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.Это первый подобный штраф, вынесенный в отношении Google."Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол был выписан компании Google за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных на территории страны. Максимальное наказание по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юрлица – штраф в 6 миллионов рублей.В 2020 году за аналогичное правонарушение были оштрафованы компании Facebook и Twitter - на 4 миллиона рублей каждая.
https://ria.ru/20210713/google-1741036311.html
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россия, google, москва, технологии, происшествия
11:41 29.07.2021 (обновлено: 11:46 29.07.2021)
Суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации данных россиян
Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за нарушение закона о локализации данных россиян