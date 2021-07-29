https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743437956.html

В Швеции признались, почему не будет санкций против "Северного потока — 2"

В Швеции признались, почему не будет санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.07.2021

В Швеции признались, почему не будет санкций против "Северного потока — 2"

Министр иностранных дел Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде призналась известным российским пранкерам Владимиру Кузнецову ("Вован") и Алексею Столярову... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:57

2021-07-29T13:57

2021-07-29T13:57

россия

анн линде (мид швеции)

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

северный поток — 2

обсе

балтийское море

леонид волков

евросоюз

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде призналась известным российским пранкерам Владимиру Кузнецову ("Вован") и Алексею Столярову ("Лексус"), говорившим с ней от имени супруги Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова, почему не будет санкций против газопровода "Северный поток — 2".Запись разговора выложена на YouTube-канале пранкеров."Волков" сообщает Линде, что они говорили с некоторыми немецкими партнёрами "о давлении на российское правительство, чтобы оно остановило строительство "Северного потока 2"".Министр призналась, что большинство в парламенте Швеции хочет, чтобы власти ввели санкции по "Северному потоку — 2" в понедельник."Но с нашей стороны это будут санкции против Германии, Австрии, Бельгии и Голландии, компании которых финансируют и строят "Северный поток — 2". А мы должны сосредоточиться на санкциях против России. Мы не хотим санкций против Германии", - подчеркнула она.Если бы можно было остановить проект раньше, то это был бы другой вопрос, отметила Линде."Но сейчас у нас никогда не будет единой позиции по остановке "Северного потока — 2". А это значит, что это только покажет раскол внутри ЕС, что ослабит ЕС и укрепит Россию. А это не самое лучшее в текущем положении. Нам нужен сильный, единый посыл со стороны ЕС в адрес России. И если мы поднимем вопрос о "Северном потоке — 2", то он никогда не наберёт большинства, потому что санкции будут направлены против компаний из ЕС", - министр."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210728/senatory-1743356856.html

россия

балтийское море

швеция

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-29T13:57 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, анн линде (мид швеции), владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), северный поток — 2, обсе, балтийское море, леонид волков, евросоюз, швеция, в мире