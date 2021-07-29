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Россельхознадзор отменит запрет на импорт табачного сырья из Индии
Россельхознадзор отменит запрет на импорт табачного сырья из Индии - РИА Новости, 29.07.2021
Россельхознадзор отменит запрет на импорт табачного сырья из Индии
Россельхознадзор с 30 июля отменяет запрет на импорт табачного сырья из Индии под гарантии компетентного ведомства этой страны, сообщила российская служба. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:49
2021-07-29T18:48
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
индия
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россельхознадзор с 30 июля отменяет запрет на импорт табачного сырья из Индии под гарантии компетентного ведомства этой страны, сообщила российская служба."Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства Индии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья в Российскую Федерацию отменит запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из Индии с 30 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Российское ведомство с 19 июля запретило поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки - универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству.В четверг представители Россельхознадзора провели в формате видеоконференции переговоры с замруководителя экономического и коммерческого отдела посольства Индии в России Анандом Шанкаром. В рамках мероприятия обсуждались введенные ограничения. Служба указывает, что в табачном сырье, поставляемом из Индии, российская сторона обнаружила многоядную муху-горбатку в 2020 году в двух случаях, а с начала текущего года - в пяти партиях.Россельхознадзор сообщил, что ожидает от компетентного ведомства Индии информацию о проведенном расследовании и мерах, принятых для недопущения поставок зараженной продукции. Служба также отмечает, что представители Бразилии (поставки табачного сырья из этой страны также были ограничены, запрет отменен 28 июля) ранее предложили механизм недопущения попадания многоядной мухи-горбатки в товары при поставках в Россию.В частности, Национальная организация по карантину и защите растений Бразилии будет осуществлять проверки мест хранения табачного сырья и проводить тщательную дезинфекцию контейнеров, в которых перевозятся грузы, перед их отправкой. "Ананд Шанкар уведомил, что подобные меры будут предприняты индийской стороной, консультации технических экспертов сторон будут продолжены", - добавляет Россельхознадзор.
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), индия, в мире
17:49 29.07.2021 (обновлено: 18:48 29.07.2021)
 
Россельхознадзор отменит запрет на импорт табачного сырья из Индии

Россельхознадзор отменит запрет на импорт табачного сырья из Индии с 30 июля

© Flickr / opentextureЛистья табака
Листья табака - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Flickr / opentexture
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россельхознадзор с 30 июля отменяет запрет на импорт табачного сырья из Индии под гарантии компетентного ведомства этой страны, сообщила российская служба.
"Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства Индии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья в Российскую Федерацию отменит запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из Индии с 30 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
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Российское ведомство с 19 июля запретило поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки - универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству.
В четверг представители Россельхознадзора провели в формате видеоконференции переговоры с замруководителя экономического и коммерческого отдела посольства Индии в России Анандом Шанкаром. В рамках мероприятия обсуждались введенные ограничения. Служба указывает, что в табачном сырье, поставляемом из Индии, российская сторона обнаружила многоядную муху-горбатку в 2020 году в двух случаях, а с начала текущего года - в пяти партиях.
Россельхознадзор сообщил, что ожидает от компетентного ведомства Индии информацию о проведенном расследовании и мерах, принятых для недопущения поставок зараженной продукции. Служба также отмечает, что представители Бразилии (поставки табачного сырья из этой страны также были ограничены, запрет отменен 28 июля) ранее предложили механизм недопущения попадания многоядной мухи-горбатки в товары при поставках в Россию.
В частности, Национальная организация по карантину и защите растений Бразилии будет осуществлять проверки мест хранения табачного сырья и проводить тщательную дезинфекцию контейнеров, в которых перевозятся грузы, перед их отправкой. "Ананд Шанкар уведомил, что подобные меры будут предприняты индийской стороной, консультации технических экспертов сторон будут продолжены", - добавляет Россельхознадзор.
 
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