https://ria.ru/20210729/rogozin-1743527584.html
Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре
Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре - РИА Новости, 29.07.2021
Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал в Twitter запуск следующего российского модуля к МКС на 24 ноября. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:08
2021-07-29T23:08
2021-07-29T23:08
наука
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал в Twitter запуск следующего российского модуля к МКС на 24 ноября."Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля - Узлового (Причал). Мы его меж собой "шариком" называем", - написал он.По его словам, новый модуль позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский космический корабль "Орёл", предназначенный для полетов к Луне.Ранее РИА Новости сообщало о планах запуска модуля 24 ноября со ссылкой на график полетов.В четверг к МКС причалил многофункциональный лабораторный модуль "Наука".
https://ria.ru/20210729/rogozin-1743489653.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, twitter
Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре
Глава Роскосмоса Рогозин: 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля