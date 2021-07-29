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Наука
https://ria.ru/20210729/rogozin-1743527584.html
Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре
Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре - РИА Новости, 29.07.2021
Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал в Twitter запуск следующего российского модуля к МКС на 24 ноября. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:08
2021-07-29T23:08
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
twitter
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал в Twitter запуск следующего российского модуля к МКС на 24 ноября."Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля - Узлового (Причал). Мы его меж собой "шариком" называем", - написал он.По его словам, новый модуль позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский космический корабль "Орёл", предназначенный для полетов к Луне.Ранее РИА Новости сообщало о планах запуска модуля 24 ноября со ссылкой на график полетов.В четверг к МКС причалил многофункциональный лабораторный модуль "Наука".
https://ria.ru/20210729/rogozin-1743489653.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, twitter
23:08 29.07.2021
 
Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре

Глава Роскосмоса Рогозин: 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал в Twitter запуск следующего российского модуля к МКС на 24 ноября.
"Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля - Узлового (Причал). Мы его меж собой "шариком" называем", - написал он.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 17:55Наука
Рогозин раскрыл подробности запуска нового модуля к МКС
По его словам, новый модуль позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский космический корабль "Орёл", предназначенный для полетов к Луне.
Ранее РИА Новости сообщало о планах запуска модуля 24 ноября со ссылкой на график полетов.
В четверг к МКС причалил многофункциональный лабораторный модуль "Наука".
 
НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинTwitter
 
 
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