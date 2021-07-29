https://ria.ru/20210729/rogozin-1743527584.html

Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре

Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре - РИА Новости, 29.07.2021

Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал в Twitter запуск следующего российского модуля к МКС на 24 ноября. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T23:08

2021-07-29T23:08

2021-07-29T23:08

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал в Twitter запуск следующего российского модуля к МКС на 24 ноября."Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля - Узлового (Причал). Мы его меж собой "шариком" называем", - написал он.По его словам, новый модуль позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский космический корабль "Орёл", предназначенный для полетов к Луне.Ранее РИА Новости сообщало о планах запуска модуля 24 ноября со ссылкой на график полетов.В четверг к МКС причалил многофункциональный лабораторный модуль "Наука".

https://ria.ru/20210729/rogozin-1743489653.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, twitter