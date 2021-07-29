https://ria.ru/20210729/pozhar-1743503548.html

В "Турпомощи" озвучили порядок эвакуации россиян из Турции

В "Турпомощи" озвучили порядок эвакуации россиян из Турции - РИА Новости, 29.07.2021

В "Турпомощи" озвучили порядок эвакуации россиян из Турции

Россиянам, купившим путевку в Турцию у туроператоров, пообещали в случае необходимости централизованно организовать эвакуацию. Об этом в беседе с РБК рассказал... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:07

2021-07-29T19:07

2021-07-29T19:08

туризм

лесные пожары в турции

бодрум

анталья (провинция)

ассоциация "турпомощь"

мармарис

турция

в мире

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Россиянам, купившим путевку в Турцию у туроператоров, пообещали в случае необходимости централизованно организовать эвакуацию. Об этом в беседе с РБК рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко."Тем, кто покупал авиабилеты и бронировал жилье самостоятельно, нужно будет реагировать на ситуацию самим", — добавил он.Ранее стало известно об ухудшении ситуации с лесными пожарами в Турции. В частности, как рассказал РИА Новости представитель российского генконсульства в Анталье, пожар близ курортного города охватил лесной массив, расположенный недалеко от городских кварталов и гостиничных комплексов. Собеседник агентства отметил, что из некоторых зданий провели превентивную эвакуацию. В свою очередь, телеканал CNN Turk сообщил, что из-за приближения огня в Мармарисе эвакуировали два отеля и четыре туристические виллы.Глава национальной Федерации отельеров Сурури Чорабатыррассказал РИА Новости, что в настоящее время эвакуация отелей в провинции Анталья и на курорте Мармарис в Турции не проводится.Сейчас генконсульство выясняет ситуацию с находящимися в регионе туристами. Данных о погибших или пострадавших среди россиян в результате стихийного бедствия не поступало.Всего за последние дни произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них удалось взять под контроль.Кроме того, сейчас пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармарис.К этому моменту известно о трех погибших и 180 пострадавших.

https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743483013.html

бодрум

анталья (провинция)

мармарис

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лесные пожары в турции, бодрум, анталья (провинция), ассоциация "турпомощь", мармарис, турция, в мире