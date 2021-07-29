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Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях
Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях - РИА Новости, 29.07.2021
Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях
Организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую обходясь без сайта, чтобы не оставлять никаких... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T03:18
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москва
финансовая пирамида
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую обходясь без сайта, чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.По словам эксперта, для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах, — и в общем живут так, как мечтают многие."Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти "вживую", — отметил Лях.Если же речь идет об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом "прописки" выбирается иностранное государство — от ЮАР до Новой Зеландии. Это, пояснил собеседник агентства, делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, определенную успешность, а с другой стороны — чтобы правоохранительные органы и Банк России не дотянулись до них оперативно."Если это именно онлайн-проект, то его организаторы создают, как правило, видимость деятельности и присутствия в интернет-пространстве. Иногда у них есть почтовый ящик где-то на зарубежном сервере или даже — адрес офиса. Но на самом деле зачастую адрес придуман, что называется, "из головы", он даже не ищется в интернете", — заключил Лях.
https://ria.ru/20210701/putin-1739380111.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), москва, финансовая пирамида, общество
03:18 29.07.2021 (обновлено: 03:31 29.07.2021)
 
Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях

Директор департамента ЦБ Валерий Лях рассказал об активизации финансовых пирамид в социальных сетях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую обходясь без сайта, чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Мы видим, что финансовые пирамиды все чаще появляются в соцсетях — причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Они создают контент, который живет очень недолго ("Предложение действует не более 24 часов"), и распространяют его исключительно через социальные сети — например, делают Live в Инстаграме (прямой эфир. — Прим. ред.)", — рассказал он.

По словам эксперта, для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах, — и в общем живут так, как мечтают многие.
"Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти "вживую", — отметил Лях.
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Если же речь идет об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом "прописки" выбирается иностранное государство — от ЮАР до Новой Зеландии. Это, пояснил собеседник агентства, делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, определенную успешность, а с другой стороны — чтобы правоохранительные органы и Банк России не дотянулись до них оперативно.
"Если это именно онлайн-проект, то его организаторы создают, как правило, видимость деятельности и присутствия в интернет-пространстве. Иногда у них есть почтовый ящик где-то на зарубежном сервере или даже — адрес офиса. Но на самом деле зачастую адрес придуман, что называется, "из головы", он даже не ищется в интернете", — заключил Лях.
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