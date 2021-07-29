https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html

Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях

Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях - РИА Новости, 29.07.2021

Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях

Организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую обходясь без сайта, чтобы не оставлять никаких... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T03:18

2021-07-29T03:18

2021-07-29T03:31

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую обходясь без сайта, чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.По словам эксперта, для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах, — и в общем живут так, как мечтают многие."Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти "вживую", — отметил Лях.Если же речь идет об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом "прописки" выбирается иностранное государство — от ЮАР до Новой Зеландии. Это, пояснил собеседник агентства, делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, определенную успешность, а с другой стороны — чтобы правоохранительные органы и Банк России не дотянулись до них оперативно."Если это именно онлайн-проект, то его организаторы создают, как правило, видимость деятельности и присутствия в интернет-пространстве. Иногда у них есть почтовый ящик где-то на зарубежном сервере или даже — адрес офиса. Но на самом деле зачастую адрес придуман, что называется, "из головы", он даже не ищется в интернете", — заключил Лях.

https://ria.ru/20210701/putin-1739380111.html

https://ria.ru/20210425/piramida-1729823545.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), москва, финансовая пирамида, общество