https://ria.ru/20210729/pashinyan-1743390380.html

Пашинян обвинил Азербайджан в дискредитации трехсторонних соглашений

Пашинян обвинил Азербайджан в дискредитации трехсторонних соглашений - РИА Новости, 29.07.2021

Пашинян обвинил Азербайджан в дискредитации трехсторонних соглашений

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытках сорвать любую возможность диалога и дискредитировать трехсторонние... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:17

2021-07-29T10:17

2021-07-29T10:55

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733204057_0:0:2611:1469_1920x0_80_0_0_2905da89d01d8441a62467e5d1dd79b6.jpg

ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытках сорвать любую возможность диалога и дискредитировать трехсторонние заявления по Карабаху.В частности, по его словам, в Азербайджане "продолжаются сфабрикованные судебные процессы над армянскими пленными".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, в мире