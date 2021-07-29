10:17 29.07.2021 (обновлено: 10:55 29.07.2021)
Пашинян обвинил Азербайджан в дискредитации трехсторонних соглашений
Пашинян: Баку пытается сорвать любую возможность диалога, дискредитируя трехсторонние соглашения
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытках сорвать любую возможность диалога и дискредитировать трехсторонние заявления по Карабаху.
"Азербайджан всеми способами пытается сорвать любую возможность диалога, риторикой и действиями дискредитируя трехсторонние заявления от 9 ноября и 11 января", - сказал Пашинян в ходе заседания правительства в четверг.
В частности, по его словам, в Азербайджане "продолжаются сфабрикованные судебные процессы над армянскими пленными".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.