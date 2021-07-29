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В Турции призвали Россию не беспокоиться из-за поставок оружия на Украину

В Турции призвали Россию не беспокоиться из-за поставок оружия на Украину - РИА Новости, 29.07.2021

В Турции призвали Россию не беспокоиться из-за поставок оружия на Украину

России не следует беспокоиться из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента республики Мюджахит... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:08

2021-07-29T09:08

2021-07-29T12:16

россия

дмитрий кулеба

вмс турции

мевлют чавушоглу

госдума рф

владимир зеленский

анкара

киев

в мире

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КАЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. России не следует беспокоиться из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента республики Мюджахит Кючюкйылмаз."Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами", — сказал он.В последнее время Анкара и Киев нарастили сотрудничество в военно-технической сфере. Еще в начале апреля ведущий производитель беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы — по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки". Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Турции заложили корпус корвета, который затем достроят на украинской верфи. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса "Ада". При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что поставка беспилотников на Украину не направлена против России. В Госдуме отметили, что эти закупки являются внутренним делом двух стран, но подобные действия не могут не сказаться на отношениях России и Турции.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210728/ukraina-1743259810.html

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Путин об общении с Эрдоганом: это человек, который держит слово Путин об общении с Эрдоганом: это человек, который держит слово 2021-07-29T09:08 true PT0M39S

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россия, дмитрий кулеба, вмс турции, мевлют чавушоглу, госдума рф, владимир зеленский, анкара, киев, в мире