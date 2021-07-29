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В Турции призвали Россию не беспокоиться из-за поставок оружия на Украину
В Турции призвали Россию не беспокоиться из-за поставок оружия на Украину - РИА Новости, 29.07.2021
В Турции призвали Россию не беспокоиться из-за поставок оружия на Украину
России не следует беспокоиться из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента республики Мюджахит... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:08
2021-07-29T12:16
россия
дмитрий кулеба
вмс турции
мевлют чавушоглу
госдума рф
владимир зеленский
анкара
киев
в мире
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КАЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. России не следует беспокоиться из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента республики Мюджахит Кючюкйылмаз."Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами", — сказал он.В последнее время Анкара и Киев нарастили сотрудничество в военно-технической сфере. Еще в начале апреля ведущий производитель беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы — по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки". Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Турции заложили корпус корвета, который затем достроят на украинской верфи. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса "Ада". При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что поставка беспилотников на Украину не направлена против России. В Госдуме отметили, что эти закупки являются внутренним делом двух стран, но подобные действия не могут не сказаться на отношениях России и Турции.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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Путин об общении с Эрдоганом: это человек, который держит слово
Путин об общении с Эрдоганом: это человек, который держит слово
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россия, дмитрий кулеба, вмс турции, мевлют чавушоглу, госдума рф, владимир зеленский, анкара, киев, в мире
09:08 29.07.2021 (обновлено: 12:16 29.07.2021)
 
В Турции призвали Россию не беспокоиться из-за поставок оружия на Украину

Советник Эрдогана Кючюкйылмаз: России не следует беспокоиться из-за поставок оружия на Украину

© YouTube канал "M. Mücahit Küçükyılmaz"Старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз
Старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз
© YouTube канал "M. Mücahit Küçükyılmaz"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. России не следует беспокоиться из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента республики Мюджахит Кючюкйылмаз.
"Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами", — сказал он.
В последнее время Анкара и Киев нарастили сотрудничество в военно-технической сфере. Еще в начале апреля ведущий производитель беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы — по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, беспилотники нужны для сдерживания России в случае "крупномасштабной атаки". Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Турции заложили корпус корвета, который затем достроят на украинской верфи. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса "Ада".
При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что поставка беспилотников на Украину не направлена против России. В Госдуме отметили, что эти закупки являются внутренним делом двух стран, но подобные действия не могут не сказаться на отношениях России и Турции.
Читайте полный текст интервью >>
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РоссияДмитрий КулебаВМС ТурцииМевлют ЧавушоглуГосдума РФВладимир ЗеленскийАнкараКиевВ мире
 
 
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