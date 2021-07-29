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Онищенко возмутили слова болгарского министра о жертвах коронавируса
Онищенко возмутили слова болгарского министра о жертвах коронавируса - РИА Новости, 29.07.2021
Онищенко возмутили слова болгарского министра о жертвах коронавируса
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко назвал некорректными слова исполняющего обязанности министра здравоохранения... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:52
2021-07-29T16:52
2021-07-29T17:31
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко назвал некорректными слова исполняющего обязанности министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацарова о том, что ошибки с планом вакцинации от коронавируса стоили жизни десяти тысячам человек.По словам Кацарова, ошибки заключаются в том, что болгарские власти не отдали при вакцинации приоритет пожилым людям, а также в том, что они предпочли вакцину AstraZeneca, с поставками которой возникли проблемы."Он на основании умозрительных заключений придумал недопустимые обвинения в адрес своего предшественника, что ни в какой среде, особенно в медицинской, никогда не приветствовалось. <...> Надо разбираться, надо смотреть", — так Онищенко прокомментировал заявление болгарского министра.По его мнению, "нельзя такие вещи говорить".По данным Минздрава Болгарии, в стране насчитывается порядка 425 тысяч заразившихся коронавирусом, свыше 18 тысяч человек умерли. При этом Болгария демонстрирует меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза. Как сообщал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, хотя бы одну дозу вакцины получили только 18 процентов взрослых.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, госдума рф, геннадий онищенко, болгария, в мире
16:52 29.07.2021 (обновлено: 17:31 29.07.2021)
Онищенко возмутили слова болгарского министра о жертвах коронавируса
Онищенко назвал некорректными слова министра Болгарии о 10 тысячах жертв из-за ошибок в вакцинации
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Депутат Госдумы
, бывший глава Роспотребнадзора
, академик РАН Геннадий Онищенко
назвал некорректными слова исполняющего обязанности министра здравоохранения Болгарии
Стойчо Кацарова о том, что ошибки с планом вакцинации от коронавируса стоили жизни десяти тысячам человек.
По словам Кацарова, ошибки заключаются в том, что болгарские власти не отдали при вакцинации приоритет пожилым людям, а также в том, что они предпочли вакцину AstraZeneca, с поставками которой возникли проблемы.
"Он на основании умозрительных заключений придумал недопустимые обвинения в адрес своего предшественника, что ни в какой среде, особенно в медицинской, никогда не приветствовалось. <...> Надо разбираться, надо смотреть", — так Онищенко прокомментировал заявление болгарского министра.
По его мнению, "нельзя такие вещи говорить".
По данным Минздрава Болгарии, в стране насчитывается порядка 425 тысяч заразившихся коронавирусом, свыше 18 тысяч человек умерли.
При этом Болгария демонстрирует меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза
. Как сообщал Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, хотя бы одну дозу вакцины получили только 18 процентов взрослых.