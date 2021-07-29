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Онищенко призвал соблюдать масочный режим
Онищенко призвал соблюдать масочный режим - РИА Новости, 29.07.2021
Онищенко призвал соблюдать масочный режим
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что масочный режим надо по-прежнему соблюдать, и особенно гражданам, не... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:46
2021-07-29T14:46
2021-07-29T14:46
распространение коронавируса
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что масочный режим надо по-прежнему соблюдать, и особенно гражданам, не сделавшим прививку от коронавируса."Никто масочный режим не отменял... Все должно работать. Но если вы дома находитесь и дома все привитые, то маску, конечно, не надо носить, и если вы идете по улице и нет большой толпы и суеты... и если привитые. А, если нет - то носите маски, никто от этого не отказывался", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество
Онищенко призвал соблюдать масочный режим
Депутат Госдумы Онищенко призвал соблюдать масочный режим особенно не привитым от COVID-19 гражданам