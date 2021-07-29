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Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга - РИА Новости, 29.07.2021
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать трассировку, источники финансирования и примерные сроки реализации... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:00
2021-07-29T15:21
россия
экономика
марат хуснуллин
санкт-петербург
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать трассировку, источники финансирования и примерные сроки реализации проекта нового обхода Петербурга."Я дал поручение государственной компании "Автодор" вместе с Минтрансом проработать трассировку, механизмы, источники (финансирования), примерные сроки реализации. После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение - какой источник, какой срок, платная или не платная, кто будет проектировать, кто будет строить", - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, специалисты рассматривают этот вопрос, он дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать трассировку, механизмы, источники финансирования и примерные сроки реализации проекта. Также вице-премьер назвал сроки, когда будет принято решение по строительству."Мы в ближайшие пару месяцев решим вопрос. То, что надо строить, - это не вызывает сомнения", - сказал Хуснуллин.
https://ria.ru/20210726/transport-1742915988.html
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россия, экономика, марат хуснуллин, санкт-петербург
15:00 29.07.2021 (обновлено: 15:21 29.07.2021)
 
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга

Вице-премьер Хуснуллин: решение по строительству обхода Петербурга примут в течение пары месяцев

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать трассировку, источники финансирования и примерные сроки реализации проекта нового обхода Петербурга.
"Я дал поручение государственной компании "Автодор" вместе с Минтрансом проработать трассировку, механизмы, источники (финансирования), примерные сроки реализации. После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение - какой источник, какой срок, платная или не платная, кто будет проектировать, кто будет строить", - сказал Хуснуллин журналистам.
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По его словам, специалисты рассматривают этот вопрос, он дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать трассировку, механизмы, источники финансирования и примерные сроки реализации проекта. Также вице-премьер назвал сроки, когда будет принято решение по строительству.
"Мы в ближайшие пару месяцев решим вопрос. То, что надо строить, - это не вызывает сомнения", - сказал Хуснуллин.
 
РоссияЭкономикаМарат ХуснуллинСанкт-Петербург
 
 
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