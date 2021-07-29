https://ria.ru/20210729/obkhod-1743451337.html

Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга

Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга - РИА Новости, 29.07.2021

Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать трассировку, источники финансирования и примерные сроки реализации... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:00

2021-07-29T15:00

2021-07-29T15:21

россия

экономика

марат хуснуллин

санкт-петербург

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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать трассировку, источники финансирования и примерные сроки реализации проекта нового обхода Петербурга."Я дал поручение государственной компании "Автодор" вместе с Минтрансом проработать трассировку, механизмы, источники (финансирования), примерные сроки реализации. После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение - какой источник, какой срок, платная или не платная, кто будет проектировать, кто будет строить", - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, специалисты рассматривают этот вопрос, он дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать трассировку, механизмы, источники финансирования и примерные сроки реализации проекта. Также вице-премьер назвал сроки, когда будет принято решение по строительству."Мы в ближайшие пару месяцев решим вопрос. То, что надо строить, - это не вызывает сомнения", - сказал Хуснуллин.

https://ria.ru/20210726/transport-1742915988.html

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россия, экономика, марат хуснуллин, санкт-петербург