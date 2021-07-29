https://ria.ru/20210729/novovvedeniya-1743422333.html

Что изменится в жизни россиян в августе

Что изменится в жизни россиян в августе - РИА Новости, 29.07.2021

Что изменится в жизни россиян в августе

В России в августе вступят в силу несколько новых законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:46

2021-07-29T12:46

2021-07-29T14:33

дальневосточный гектар

"дальневосточный гектар"

осаго

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В России в августе вступят в силу несколько новых законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.Полный перечень нововведений представлен на сайте нижней палаты."Спортивный" вычетРоссияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом, однако сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год.Эта мера коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года, и будет распространяться как на самих граждан, так и на их детей.Володин напомнил, что уже есть подобные вычеты, например на лечение, обучение, покупку недвижимости, и все они стимулируют развитие экономики.Дальневосточный гектарУчастники программы "Дальневосточный гектар", которые успели освоить полученную землю, оформить ее в собственность или аренду, получат право на дополнительный участок.Законы об охоте и животном миреГлавы регионов смогут сами определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.Запрет на охоту вступает в силу, если наблюдается постоянное значительное снижение численности какого-либо вида в течение не менее трех лет.Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.Изменения в налоговых выплатахПрежде всего физлица, не являющиеся налоговыми резидентами в России, освобождаются от выплаты части налогов на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.С августа сдвигаются даты уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Это касается библиотек, архивов, музеев и других учреждений. Они также больше не должны выплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 2020-2021 годы.Регионы получат право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.Оформление ОСАГОВ последний месяц лета автомобилистов освободят от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.Ограничения для иностранных страховщиковИностранные страховые компании и их сотрудники будут нести ответственность за необоснованный отказ заключить публичный договор страхования и навязывание дополнительных услуг.Лица без гражданстваЛюди без гражданства, находящиеся в России, будут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет.Если обладатель документа получит иностранное гражданство или ВНЖ, то удостоверение аннулируют, а бывший владелец должен будет выехать из России в течение 15 дней.Аннулирование также возможно в случае предоставления неверных сведений или подачи поддельных документов.Звуковая рекламаВ августе вступает в силу запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок и другой техники, монтируемой на крыши и стены.Обязанности нотариусовНотариусов, засвидетельствовавших подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обяжут отправлять его и другие необходимые документы в тот же день в регистрирующий орган.Процедура будет производиться в электронном формате.Визы для иностранцевИностранные граждане смогут получить российскую визу сроком на полгода. Для этого им следует забронировать жилье, входящее в единый перечень классифицированных гостиниц, или предъявить приглашение от туроператора из специального единого реестра.

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https://radiosputnik.ria.ru/20210727/mnogodetnye-1743050804.html

https://ria.ru/20210701/skorost-1739375730.html

https://ria.ru/20210604/migranty-1735607449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/zags-1732954903.html

https://ria.ru/20210512/bonus-1731874065.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/novorozhdennye-1737028944.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный гектар, "дальневосточный гектар", осаго, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, вячеслав володин, общество