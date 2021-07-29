https://ria.ru/20210729/novovvedeniya-1743422333.html
Что изменится в жизни россиян в августе
Что изменится в жизни россиян в августе - РИА Новости, 29.07.2021
Что изменится в жизни россиян в августе
В России в августе вступят в силу несколько новых законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:46
2021-07-29T12:46
2021-07-29T14:33
дальневосточный гектар
"дальневосточный гектар"
осаго
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В России в августе вступят в силу несколько новых законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.Полный перечень нововведений представлен на сайте нижней палаты."Спортивный" вычетРоссияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом, однако сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год.Эта мера коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года, и будет распространяться как на самих граждан, так и на их детей.Володин напомнил, что уже есть подобные вычеты, например на лечение, обучение, покупку недвижимости, и все они стимулируют развитие экономики.Дальневосточный гектарУчастники программы "Дальневосточный гектар", которые успели освоить полученную землю, оформить ее в собственность или аренду, получат право на дополнительный участок.Законы об охоте и животном миреГлавы регионов смогут сами определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.Запрет на охоту вступает в силу, если наблюдается постоянное значительное снижение численности какого-либо вида в течение не менее трех лет.Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.Изменения в налоговых выплатахПрежде всего физлица, не являющиеся налоговыми резидентами в России, освобождаются от выплаты части налогов на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.С августа сдвигаются даты уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Это касается библиотек, архивов, музеев и других учреждений. Они также больше не должны выплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 2020-2021 годы.Регионы получат право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.Оформление ОСАГОВ последний месяц лета автомобилистов освободят от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.Ограничения для иностранных страховщиковИностранные страховые компании и их сотрудники будут нести ответственность за необоснованный отказ заключить публичный договор страхования и навязывание дополнительных услуг.Лица без гражданстваЛюди без гражданства, находящиеся в России, будут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет.Если обладатель документа получит иностранное гражданство или ВНЖ, то удостоверение аннулируют, а бывший владелец должен будет выехать из России в течение 15 дней.Аннулирование также возможно в случае предоставления неверных сведений или подачи поддельных документов.Звуковая рекламаВ августе вступает в силу запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок и другой техники, монтируемой на крыши и стены.Обязанности нотариусовНотариусов, засвидетельствовавших подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обяжут отправлять его и другие необходимые документы в тот же день в регистрирующий орган.Процедура будет производиться в электронном формате.Визы для иностранцевИностранные граждане смогут получить российскую визу сроком на полгода. Для этого им следует забронировать жилье, входящее в единый перечень классифицированных гостиниц, или предъявить приглашение от туроператора из специального единого реестра.
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https://ria.ru/20210604/migranty-1735607449.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дальневосточный гектар, "дальневосточный гектар", осаго, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, вячеслав володин, общество
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
В России в августе вступят в силу несколько новых законов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин
в Telegram-канале
.
Полный перечень нововведений представлен на сайте
нижней палаты.
"Спортивный" вычет
Россияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом, однако сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год.
Эта мера коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года, и будет распространяться как на самих граждан, так и на их детей.
Володин напомнил, что уже есть подобные вычеты, например на лечение, обучение, покупку недвижимости, и все они стимулируют развитие экономики.
"Новый налоговый вычет <…> — это расходы на здоровье наших граждан, его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым", — написал он.
Дальневосточный гектар
Участники программы "Дальневосточный гектар
", которые успели освоить полученную землю, оформить ее в собственность или аренду, получат право на дополнительный участок.
Законы об охоте и животном мире
Главы регионов смогут сами определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды
.
Запрет на охоту вступает в силу, если наблюдается постоянное значительное снижение численности какого-либо вида в течение не менее трех лет.
Кроме того, начинает действовать положение о государственном кадастре животного мира.
Изменения в налоговых выплатах
Прежде всего физлица, не являющиеся налоговыми резидентами в России, освобождаются от выплаты части налогов на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.
С августа сдвигаются даты уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Это касается библиотек, архивов, музеев и других учреждений. Они также больше не должны выплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 2020-2021 годы.
Регионы получат право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.
Оформление ОСАГО
В последний месяц лета автомобилистов освободят от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.
Ограничения для иностранных страховщиков
Иностранные страховые компании и их сотрудники будут нести ответственность за необоснованный отказ заключить публичный договор страхования и навязывание дополнительных услуг.
Лица без гражданства
Люди без гражданства, находящиеся в России, будут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет.
Если обладатель документа получит иностранное гражданство или ВНЖ, то удостоверение аннулируют, а бывший владелец должен будет выехать из России в течение 15 дней.
Аннулирование также возможно в случае предоставления неверных сведений или подачи поддельных документов.
Звуковая реклама
В августе вступает в силу запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок и другой техники, монтируемой на крыши и стены.
Обязанности нотариусов
Нотариусов, засвидетельствовавших подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обяжут отправлять его и другие необходимые документы в тот же день в регистрирующий орган.
Процедура будет производиться в электронном формате.
Визы для иностранцев
Иностранные граждане смогут получить российскую визу сроком на полгода. Для этого им следует забронировать жилье, входящее в единый перечень классифицированных гостиниц, или предъявить приглашение от туроператора из специального единого реестра.