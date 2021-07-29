Разработчик рассказал о сроках работы "Науки" на МКС
Конструктор КБ "Салют" Кузнецов: ресурс "Науки" оценивается до 2027 года, его можно продлить до 2030
КОРОЛЕВ (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Расчетный ресурс модуля "Наука", прибывшего на МКС, установлен до 2027 года, заявил журналистам в четверг генеральный конструктор КБ "Салют" (один из разработчиков модуля) Сергей Кузнецов
"Перед пуском провели всесторонние исследования модуля. Сейчас у него ресурс установлен до конца 2027 года, как минимум... Есть все шансы продлить работу до 2030 года, если это потребуется", - сказал он после стыковки модуля с МКС.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС в 16.29 мск после 8-суточного полета. Его успешно запустили на ракете "Протон-М" 21 июля, однако дальнейший полет проходил не без замечаний. В момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию, о чем на космодроме Байконур рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Затем, как сообщили в Европейском космическом агентстве, модуль не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки "Курс".
В итоге специалистам Центра управления полетами удалось справиться с проблемами, что позволило "Роскосмосу" сообщить как об успешном тестировании системы "Курс", так и работоспособности двигательной установки "Науки". Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов ранее говорил РИА Новости, что из-за нештатных ситуаций у модуля мог остаться ограниченный объем топлива, которого могло хватить лишь на одну попытку стыковки.
С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте будет комфортнее за счет дополнительной каюты и второго санузла. Научная отдача российского сегмента МКС должна вырасти за счет 16 рабочих местах снаружи модуля и на 14 внутри него. 24 ноября 2021 года планируется запустить еще один модуль "Причал", который, возможно, станет последним отсеком в российском сегменте.