https://ria.ru/20210729/nauka-1743483899.html

Разработчик рассказал о сроках работы "Науки" на МКС

Разработчик рассказал о сроках работы "Науки" на МКС - РИА Новости, 29.07.2021

Разработчик рассказал о сроках работы "Науки" на МКС

Расчетный ресурс модуля "Наука", прибывшего на МКС, установлен до 2027 года, заявил журналистам в четверг генеральный конструктор КБ "Салют" (один из... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:31

2021-07-29T17:31

2021-07-29T17:31

россия

сергей кузнецов (архитектор)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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КОРОЛЕВ (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Расчетный ресурс модуля "Наука", прибывшего на МКС, установлен до 2027 года, заявил журналистам в четверг генеральный конструктор КБ "Салют" (один из разработчиков модуля) Сергей КузнецовМодуль "Наука" пристыковался к МКС в 16.29 мск после 8-суточного полета. Его успешно запустили на ракете "Протон-М" 21 июля, однако дальнейший полет проходил не без замечаний. В момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию, о чем на космодроме Байконур рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Затем, как сообщили в Европейском космическом агентстве, модуль не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки "Курс".В итоге специалистам Центра управления полетами удалось справиться с проблемами, что позволило "Роскосмосу" сообщить как об успешном тестировании системы "Курс", так и работоспособности двигательной установки "Науки". Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов ранее говорил РИА Новости, что из-за нештатных ситуаций у модуля мог остаться ограниченный объем топлива, которого могло хватить лишь на одну попытку стыковки.С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте будет комфортнее за счет дополнительной каюты и второго санузла. Научная отдача российского сегмента МКС должна вырасти за счет 16 рабочих местах снаружи модуля и на 14 внутри него. 24 ноября 2021 года планируется запустить еще один модуль "Причал", который, возможно, станет последним отсеком в российском сегменте.

https://ria.ru/20210729/rogozin-1743478247.html

россия

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россия, сергей кузнецов (архитектор), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин