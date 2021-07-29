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"Ведомости": ФНС хотят разрешить ускоренно блокировать активы должников
"Ведомости": ФНС хотят разрешить ускоренно блокировать активы должников - РИА Новости, 29.07.2021
"Ведомости": ФНС хотят разрешить ускоренно блокировать активы должников
Налоговые органы могут получить право в ускоренном режиме блокировать имущество должников. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:19
2021-07-29T10:19
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Налоговые органы могут получить право в ускоренном режиме блокировать имущество должников. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.По данным газеты, попытки расширить прерогативы налоговиков принимаются уже давно. Один из источников объяснил это тем, что с момента начала проверки должники успевают "продать все имущество, вывести капитал и обанкротиться".Как уточнил другой собеседник издания, признаки попыток уйти от уплаты налогов будут устанавливать по "определенному риск-ориентированному подходу".В Минфине информацию СМИ подтвердили, пояснив, что продолжительность проверок лишь помогает недобросовестным налогоплательщикам.В ФНС добавили, что в настоящее время не существует механизмов для ограничения вывода или обременения активов, за счет которых налогоплательщик может погасить долги.Ранее Госдума приняла закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также об установлении повышенных мер за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.
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министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
10:19 29.07.2021
 
"Ведомости": ФНС хотят разрешить ускоренно блокировать активы должников

"Ведомости": налоговикам хотят разрешить блокировать активы должников в ускоренном режиме

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЗдание управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве
Здание управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Налоговые органы могут получить право в ускоренном режиме блокировать имущество должников. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
По данным газеты, попытки расширить прерогативы налоговиков принимаются уже давно. Один из источников объяснил это тем, что с момента начала проверки должники успевают "продать все имущество, вывести капитал и обанкротиться".
Как уточнил другой собеседник издания, признаки попыток уйти от уплаты налогов будут устанавливать по "определенному риск-ориентированному подходу".
В Минфине информацию СМИ подтвердили, пояснив, что продолжительность проверок лишь помогает недобросовестным налогоплательщикам.
Деньги разных стран - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 15:06
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В ФНС добавили, что в настоящее время не существует механизмов для ограничения вывода или обременения активов, за счет которых налогоплательщик может погасить долги.
Ранее Госдума приняла закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также об установлении повышенных мер за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
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