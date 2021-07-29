https://ria.ru/20210729/nalogi-1743391061.html
"Ведомости": ФНС хотят разрешить ускоренно блокировать активы должников
"Ведомости": ФНС хотят разрешить ускоренно блокировать активы должников - РИА Новости, 29.07.2021
"Ведомости": ФНС хотят разрешить ускоренно блокировать активы должников
Налоговые органы могут получить право в ускоренном режиме блокировать имущество должников. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:19
2021-07-29T10:19
2021-07-29T10:19
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/41560/64/415606463_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_f2d0115b0fbc6803be75e8e69b30c08f.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Налоговые органы могут получить право в ускоренном режиме блокировать имущество должников. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.По данным газеты, попытки расширить прерогативы налоговиков принимаются уже давно. Один из источников объяснил это тем, что с момента начала проверки должники успевают "продать все имущество, вывести капитал и обанкротиться".Как уточнил другой собеседник издания, признаки попыток уйти от уплаты налогов будут устанавливать по "определенному риск-ориентированному подходу".В Минфине информацию СМИ подтвердили, пояснив, что продолжительность проверок лишь помогает недобросовестным налогоплательщикам.В ФНС добавили, что в настоящее время не существует механизмов для ограничения вывода или обременения активов, за счет которых налогоплательщик может погасить долги.Ранее Госдума приняла закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также об установлении повышенных мер за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.
https://ria.ru/20210702/levon-1739609041.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/41560/64/415606463_111:0:2778:2000_1920x0_80_0_0_da7c44207abbfdfd69021e412c6cdb03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
"Ведомости": ФНС хотят разрешить ускоренно блокировать активы должников
"Ведомости": налоговикам хотят разрешить блокировать активы должников в ускоренном режиме