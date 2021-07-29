https://ria.ru/20210729/moshenniki-1743403446.html
В Петербурге выявили схему фиктивной вакцинации от COVID-19
В Петербурге выявили схему фиктивной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
В Петербурге выявили схему фиктивной вакцинации от COVID-19
Полиция выявила схему фиктивной вакцинации от COVID-19 в Петербурге, в организации которой подозревается 31-летняя врач, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:24
2021-07-29T11:24
2021-07-29T11:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Полиция выявила схему фиктивной вакцинации от COVID-19 в Петербурге, в организации которой подозревается 31-летняя врач, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, в полицию обратился мужчина, заявивший о мошенничестве со стороны организаторов Telegram-канала, где предлагали справку об отрицательном ПЦР-тесте без сдачи анализов. Он пожаловался, что после перевода денег за эту услугу канал оказался заблокированным."Полицейские сначала установили лицо, причастное к обману заявителя. Им оказался 36-летний неработающий житель Петербурга. Мужчина был признан подозреваемым в деле о мошенничестве. Сотрудники полиции провели обыск в его квартире и обнаружили печати различных медицинских учреждений и юридических лиц, печати врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации от СOVID-19 с QR-кодами, диагностические карты, медицинские заключения", - отмечается в релизе.Подозреваемый сообщил данные клиентов, которым делал подложные сертификаты о вакцинации от СOVID-19, и указал медицинские учреждения, где ему помогали с оформлением документов."В организации аферы подозревается 31-летняя врач, сожительница ранее задержанного за мошенничество мужчины. К противоправной деятельности она привлекла 53-летнюю медсестру из другого медицинского учреждения города", - отмечается в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, неиспользованный препарат после фиктивной вакцинации уничтожали. Затем подозреваемые заполняли все необходимые документы на клиентов, которые даже не появлялись в медучреждении. "При этом сведения о вакцинации, как и положено, отражались в сервисе "Госуслуги". Подготовленные справки о вакцинации медсестра затем передавала сожителю врача, на которого была возложена задача по поиску новых клиентов. За свою работу медработник получала от врача от одной до двух тысяч рублей с "вакцинации" клиента", - сказано в сообщении.Все трое подозреваемых допрошены и отпущены под обязательство о явке.
https://ria.ru/20210707/spravka-1740214998.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
В Петербурге выявили схему фиктивной вакцинации от COVID-19
Полиция выявила схему фиктивной вакцинации от COVID-19 в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости.
Полиция выявила схему фиктивной вакцинации от COVID-19 в Петербурге
, в организации которой подозревается 31-летняя врач, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области
.
"В Петербурге полиция выявила схему фиктивной вакцинации от COVID-19. В противоправной деятельности подозреваются медицинские работники", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в полицию обратился мужчина, заявивший о мошенничестве со стороны организаторов Telegram-канала, где предлагали справку об отрицательном ПЦР-тесте без сдачи анализов. Он пожаловался, что после перевода денег за эту услугу канал оказался заблокированным.
"Полицейские сначала установили лицо, причастное к обману заявителя. Им оказался 36-летний неработающий житель Петербурга. Мужчина был признан подозреваемым в деле о мошенничестве. Сотрудники полиции провели обыск в его квартире и обнаружили печати различных медицинских учреждений и юридических лиц, печати врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации от СOVID-19 с QR-кодами, диагностические карты, медицинские заключения", - отмечается в релизе.
Подозреваемый сообщил данные клиентов, которым делал подложные сертификаты о вакцинации от СOVID-19, и указал медицинские учреждения, где ему помогали с оформлением документов.
"В организации аферы подозревается 31-летняя врач, сожительница ранее задержанного за мошенничество мужчины. К противоправной деятельности она привлекла 53-летнюю медсестру из другого медицинского учреждения города", - отмечается в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, неиспользованный препарат после фиктивной вакцинации уничтожали. Затем подозреваемые заполняли все необходимые документы на клиентов, которые даже не появлялись в медучреждении. "При этом сведения о вакцинации, как и положено, отражались в сервисе "Госуслуги". Подготовленные справки о вакцинации медсестра затем передавала сожителю врача, на которого была возложена задача по поиску новых клиентов. За свою работу медработник получала от врача от одной до двух тысяч рублей с "вакцинации" клиента", - сказано в сообщении.
Все трое подозреваемых допрошены и отпущены под обязательство о явке.