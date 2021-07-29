https://ria.ru/20210729/maksim-1743426564.html
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 29.07.2021
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, но есть улучшения, положительная динамика, сообщила РИА Новости представитель артистки. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:05
2021-07-29T13:05
2021-07-29T13:05
маргарита соколова (директор макsим)
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, но есть улучшения, положительная динамика, сообщила РИА Новости представитель артистки.Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. В понедельник представитель МакSим сообщила РИА Новости, что состояние певицы постепенно улучшается."Марина так же – состояние тяжелое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика", - сказала собеседница агентства.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html
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маргарита соколова (директор макsим), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель: состояние певицы МакSим остается тяжелым, но есть положительная динамика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, но есть улучшения, положительная динамика, сообщила РИА Новости представитель артистки.
Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. В понедельник представитель МакSим сообщила РИА Новости, что состояние певицы постепенно улучшается.
"Марина так же – состояние тяжелое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика", - сказала собеседница агентства.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".