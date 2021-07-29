Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/maksim-1743426564.html
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 29.07.2021
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, но есть улучшения, положительная динамика, сообщила РИА Новости представитель артистки. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:05
2021-07-29T13:05
маргарита соколова (директор макsим)
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880392_0:264:2048:1416_1920x0_80_0_0_16ae2cfffbfbd7a9876f7e43082f7085.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, но есть улучшения, положительная динамика, сообщила РИА Новости представитель артистки.Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. В понедельник представитель МакSим сообщила РИА Новости, что состояние певицы постепенно улучшается."Марина так же – состояние тяжелое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика", - сказала собеседница агентства.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880392_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e3cf9fba3d63bbd9f2564c9c6715697d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маргарита соколова (директор макsим), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)
13:05 29.07.2021
 
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель: состояние певицы МакSим остается тяжелым, но есть положительная динамика

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, но есть улучшения, положительная динамика, сообщила РИА Новости представитель артистки.
Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. В понедельник представитель МакSим сообщила РИА Новости, что состояние певицы постепенно улучшается.
Певец Егор Крид и певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 10:47Шоубиз
"Сильная девочка": Крид посвятил номер МакSим
"Марина так же – состояние тяжелое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика", - сказала собеседница агентства.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
 
Маргарита Соколова (директор МакSим)Коронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Турции из-за лесных пожаров эвакуируют отели в Мармарисе
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
14:57Генерал ВСУ призвал готовиться к захвату Донбасса
Лента новостейМолния