https://ria.ru/20210729/maksim-1743426564.html

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 29.07.2021

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, но есть улучшения, положительная динамика, сообщила РИА Новости представитель артистки. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:05

2021-07-29T13:05

2021-07-29T13:05

маргарита соколова (директор макsим)

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, но есть улучшения, положительная динамика, сообщила РИА Новости представитель артистки.Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. В понедельник представитель МакSим сообщила РИА Новости, что состояние певицы постепенно улучшается."Марина так же – состояние тяжелое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика", - сказала собеседница агентства.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита соколова (директор макsим), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)