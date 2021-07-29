16:17 29.07.2021 (обновлено: 16:51 29.07.2021)
"Скопинский маньяк" надел кепку с надписью КПРФ и заявил о поддержке партии
Секретарь ЦК КПРФ Обухов назвал фото "скопинского маньяка" в кепке с символикой партии черным пиаром
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Появление в СМИ фото и видео "скопинского маньяка" Виктора Мохова в одежде с символикой КПРФ - "черная пиар-технология" против Компартии в предвыборный период, заявил в четверг РИА Новости член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов.
Ранее в СМИ появились видео и фотографии, на которых Мохов одет в футболку и кепку с символикой КПРФ. Лидера коммунистов Геннадия Зюганова он назвал "сильным, жестким и справедливым лидером".
"У нас впереди, думаю, избиратель увидит еще много заявлений такого рода… Это просто очередная черная пиар-технология. И следует ждать новых, потому что фантазия большая. Мы это все проходили и в 1996-м, и в 2000-м. Когда нет аргументов, запускают "скопинских маньяков", - сказал Обухов на просьбу прокомментировать публикации в сети.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
Сразу после освобождения из колонии за Моховым установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, запретить общение с журналистами, ходить в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе.