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Беглов рассказал о ситуации с COVID-19 в Петербурге
Беглов рассказал о ситуации с COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 29.07.2021
Беглов рассказал о ситуации с COVID-19 в Петербурге
Говорить о завершении третьей волны пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге преждевременно, но наметилась положительная тенденция, считает губернатор города... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:46
2021-07-29T23:46
2021-07-29T23:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Говорить о завершении третьей волны пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге преждевременно, но наметилась положительная тенденция, считает губернатор города Александр Беглов."Я бы не стал говорить, что третья волна завершилась, все хорошо. Есть положительные факторы, но они требуют определенных мер, соблюдения определенных правил, которые установлены Роспотребнадзором", - сказал он в эфире телеканала "78".Как отметил губернатор Петербурга, улучшение эпидемиологической ситуации обусловлено достаточно высокими темпами вакцинации. "Благодаря тому, что население стало активно вакцинироваться, есть соответствующие результаты", - отметил он.Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что пик третьей волны пандемии коронавируса в Петербурге пришелся на конец июня.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург
Беглов рассказал о ситуации с COVID-19 в Петербурге
Губернатор Беглов: в Санкт-Петербурге наметилась положительная тенденция в ситуации с COVID-19