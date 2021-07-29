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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743406344.html
В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в России умерли 799 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:33
2021-07-29T13:10
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 799 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб.Это рекордный показатель, причем его фиксируют уже третий раз за месяц — столько же летальных исходов зарегистрировали 16 и 24 июля. В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге — 64, в Подмосковье и Краснодарском крае — по 30.Всего за время пандемии умерли 156 977 пациентов с COVID-19.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 6 218 502, прирост за сутки составил 23 270 случаев.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество
11:33 29.07.2021 (обновлено: 13:10 29.07.2021)
 
В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19

В России третий раз за месяц зарегистрировали рекордные 799 смертей от COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 799 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Это рекордный показатель, причем его фиксируют уже третий раз за месяц — столько же летальных исходов зарегистрировали 16 и 24 июля.
В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге — 64, в Подмосковье и Краснодарском крае — по 30.
Всего за время пандемии умерли 156 977 пациентов с COVID-19.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 6 218 502, прирост за сутки составил 23 270 случаев.
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа 2020, 11:16Распространение коронавируса
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
 
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