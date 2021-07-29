https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743406344.html

В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021

В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в России умерли 799 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:33

2021-07-29T11:33

2021-07-29T13:10

распространение коронавируса

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краснодарский край

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 799 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб.Это рекордный показатель, причем его фиксируют уже третий раз за месяц — столько же летальных исходов зарегистрировали 16 и 24 июля. В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге — 64, в Подмосковье и Краснодарском крае — по 30.Всего за время пандемии умерли 156 977 пациентов с COVID-19.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 6 218 502, прирост за сутки составил 23 270 случаев.

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576320734.html

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краснодарский край

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2021

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