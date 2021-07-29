https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743364183.html
Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей - РИА Новости, 29.07.2021
Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
Примерно у трети детей с коронавирусом могут развиться постковидные осложнения: поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T04:03
2021-07-29T04:03
2021-07-29T04:05
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Примерно у трети детей с коронавирусом могут развиться постковидные осложнения: поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта, особенно высок риск для детей с лишним весом, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что особенно высок риск развития этого осложнения у детей, имеющих избыточную массу тела.По словам Горелова, максимальная доля заболевших коронавирусом детей приходится на возрастную категорию 14-17 лет, они более мобильны и социально активны, а вот дети помладше сейчас во время летних каникул более разобщены, поэтому и заболеваемость среди них меньше.
https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742794186.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
04:03 29.07.2021 (обновлено: 04:05 29.07.2021)
Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
Эпидемиолог Роспотребнадзора Горелов предупредил о возможных постковидных осложнениях у детей