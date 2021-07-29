https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743364183.html

Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей

Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей - РИА Новости, 29.07.2021

Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей

Примерно у трети детей с коронавирусом могут развиться постковидные осложнения: поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T04:03

2021-07-29T04:03

2021-07-29T04:05

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Примерно у трети детей с коронавирусом могут развиться постковидные осложнения: поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта, особенно высок риск для детей с лишним весом, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что особенно высок риск развития этого осложнения у детей, имеющих избыточную массу тела.По словам Горелова, максимальная доля заболевших коронавирусом детей приходится на возрастную категорию 14-17 лет, они более мобильны и социально активны, а вот дети помладше сейчас во время летних каникул более разобщены, поэтому и заболеваемость среди них меньше.

https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742794186.html

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2021

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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество