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Новое кино: Дуэйн Джонсон в джунглях, Бекинсейл в ярости, Заппа на сцене

Новое кино: Дуэйн Джонсон в джунглях, Бекинсейл в ярости, Заппа на сцене - РИА Новости, 29.07.2021

Новое кино: Дуэйн Джонсон в джунглях, Бекинсейл в ярости, Заппа на сцене

В прокате фильмы про сильных женщин и мужчин с чувством юмора и гитарой в руках. А еще социальный хоррор о непростых семейных отношениях. О том, что стоит... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:00

2021-07-29T08:00

2021-07-29T10:04

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате фильмы про сильных женщин и мужчин с чувством юмора и гитарой в руках. А еще социальный хоррор о непростых семейных отношениях. О том, что стоит смотреть в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.Девушка в джунгляхЕсли хочется приключений, а отпуск нескоро, надо идти в кино на "Круиз по джунглям". Главная героиня картины — новая Лара Крофт, вот только охотится она не за артефактами, а за природными диковинами.Отважная Лили (Эмили Блант) отправляется в верховья Амазонки в поисках легендарного дерева, у которого, по преданиям, уникальные целебные свойства. Компанию ей решили составить изнеженный брат (Джек Уайтхолл), а также улыбчивый и безбашенный капитан круизного парохода Фрэнк (Дуэйн Джонсон).Конечно же, в джунглях будут ловушки и всякие злодеи. А еще древние проклятия и, естественно, дикие и очень опасные животные.Интересно, что новый фильм Disney напоминает несколько картин разных студий. Сразу можно назвать "Пиратов Карибского моря", а еще "Индиану Джонса" или "Мумию".Главное отличие, пожалуй, даже не в смене декораций (вместо моря или пустыни — река с джунглями), а в подтексте. В сюжете и диалогах авторы картины продвигают актуальные темы равенства полов и отношений между ними — в том числе не совсем традиционных.Как и "Пираты Карибского моря", "Круиз" основан на одноименном аттракционе, поэтому на экране много экшена и динамики. Все настолько хорошо поставлено и снято, что создается впечатление, будто на самом деле находишься посреди Амазонки на старом корабле, вокруг которого плавают странные существа, а с берегов за вами следят враги."Круиз по джунглям" получился не особо страшным, но весьма энергичным, веселым и по-своему колоритным.Не шутите с КейтКейт Бекинсейл в картине с говорящим названием "Красотка на взводе" делает то, что умеет лучше всего. Дерется, стреляет и борется за справедливость. Эту историю о девушке, которая не может совладать с собой, рассказывают без надрыва, легко и с иронией. У Линди (Бекинсейл) импульсивное расстройство личности — она очень эмоционально реагирует на грубость и ложь. Точнее, просто нападает на того, кто ведет себя, как ей кажется, неправильно. Вспышки гнева делают ее опаснее любого вышибалы. Психотерапевт Линди доктор Манчин (Стэнли Туччи) рекомендует пациентке носить специальный жилет, который в момент приступа бьет током, чтобы отрезвить и не позволить никого покалечить.Но когда бойфренда Линди Джастина (Джай Кортни) убивают, она впадает в ярость и начинает искать киллера, чтобы отомстить. В процессе будут и экшен, и абсурдные, нелепые ситуации.И хотя Линди немного не в себе, к ней сразу проникаешься симпатией. Может быть, потому, что режиссер картины, продюсер и главная героиня — женщины. Тем не менее получился настоящий экшен. Причем максимально реалистичный. Автомобильных погонь, рукопашных поединков много."Женская рука" чувствуется и в выборе костюмов. Гардероб Линдси явно основан на образах Сигурни Уивер из "Чужого" и Джины Гершон из "Связи".Итог такой: женщина захотела что-то поменять в себе, но вместо этого поняла, что в каждом из нас есть положительные и отрицательные черты, а ей нужно просто стараться контролировать в себе эти порывы.Легенда о ЗаппеОн вдохновлял Пола Маккартни, Элиса Купера, Джона Зорна. Кажется, что под псевдонимом Фрэнка Заппы работал целый коллектив музыкантов-мультиинструменталистов. Документальная картина Алекса Уинтера показывает, каким был легендарный артист-самоучка из многодетной итало-американской семьи. И, главное, как он стал одной из ключевых фигур в индустрии.Музыка Заппы полна символизма и аллюзий. И фильм начинается с видео знакового концерта в Праге 1991 года. Это последнее записанное выступление музыканта перед многотысячной аудиторией, которое отмечало возникновение нового мира, рожденного "бархатной революцией" в Чехословакии и после падения Берлинской стены.Но Заппе никакие стены не мешали, он не работал по канонам и презирал любые ограничения в творчестве.Такой бережный подход к наследию артиста и буквально покадровый монтаж не делают фильм архаичным исследованием. Наоборот, это живой рассказ о том, насколько мировоззрение и творчество Фрэнка были революционными для его времени и не стали менее актуальными сегодня.Ужастик со смысломМистическая история в британском поместье "Родовое проклятие" — это не простой, а социальный хоррор. Традиционных для жанра монстров нет, все гораздо страшнее и интереснее.После внезапной гибели супруга Шарлотта оказывается в огромном фамильном особняке его семьи. Под присмотром Маргарет и Томаса — матери и сводного брата мужа соответственно. Становится ясно, что свекровь одержима мыслями о еще не родившемся ребенке, да и другой родственник ведет себя подозрительно. Вдобавок у Шарлотты возникают странные видения.Градус психологизма семейных отношений ставит фильм в один ряд с успешными социальными хоррорами "Прочь" Джордана Пила или "Тихое место" Джона Красински.Пожалуй, главное достоинство этих картин в том, что они не просто развлекают и не только пугают. В них к минимуму сведены классические для жанра страшилки, так что ничто не отвлекает от собственно сюжета. Лента затрагивает социальные, политические темы, зеркалит то, что происходит в мире.Завораживающее "Родовое проклятие" режиссера Джо Маркантонио определенно заслуживает внимания.

https://ria.ru/20210727/kino-1742973156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афиша - культура, фильмы, the walt disney company, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , дуэйн джонсон, кейт бекинсейл, сигурни уивер, пираты карибского моря, пол маккартни