https://ria.ru/20210729/immunitet-1743414991.html
В Петербурге заявили о достижении иммунной прослойки от COVID-19 в 65%
В Петербурге заявили о достижении иммунной прослойки от COVID-19 в 65% - РИА Новости, 29.07.2021
В Петербурге заявили о достижении иммунной прослойки от COVID-19 в 65%
Иммунная прослойка в Петербурге с учетом количества переболевших коронавирусом и прошедших вакцинацию достигла уровня 65%, сообщил председатель городского... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:11
2021-07-29T12:11
2021-07-29T12:28
вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Иммунная прослойка в Петербурге с учетом количества переболевших коронавирусом и прошедших вакцинацию достигла уровня 65%, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Иммунная прослойка рассчитывается как сумма числа вакцинированных и числа переболевших. От числа взрослого населения (Петербурга) эта величина составляет в настоящее время 65%", - сказал он журналистам.Лисовец напомнил, что прививку от коронавируса в настоящее время сделали около 1,3 миллиона человек, в том числе около 950 тысяч человек полностью завершили цикл вакцинации. По его словам, на сегодняшний день в городе вакцинируется около 12 тысяч человек в сутки, и эти темпы, вероятнее всего, сохранятся "как минимум, в течение ближайшего месяца".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, санкт-петербург
12:11 29.07.2021 (обновлено: 12:28 29.07.2021)
В Петербурге заявили о достижении иммунной прослойки от COVID-19 в 65%
Комитет по здравоохранению Петербурга: иммунная прослойка от COVID-19 достигла 65%