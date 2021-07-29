https://ria.ru/20210729/immunitet-1743414991.html

В Петербурге заявили о достижении иммунной прослойки от COVID-19 в 65%

В Петербурге заявили о достижении иммунной прослойки от COVID-19 в 65% - РИА Новости, 29.07.2021

В Петербурге заявили о достижении иммунной прослойки от COVID-19 в 65%

Иммунная прослойка в Петербурге с учетом количества переболевших коронавирусом и прошедших вакцинацию достигла уровня 65%, сообщил председатель городского... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:11

2021-07-29T12:11

2021-07-29T12:28

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Иммунная прослойка в Петербурге с учетом количества переболевших коронавирусом и прошедших вакцинацию достигла уровня 65%, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Иммунная прослойка рассчитывается как сумма числа вакцинированных и числа переболевших. От числа взрослого населения (Петербурга) эта величина составляет в настоящее время 65%", - сказал он журналистам.Лисовец напомнил, что прививку от коронавируса в настоящее время сделали около 1,3 миллиона человек, в том числе около 950 тысяч человек полностью завершили цикл вакцинации. По его словам, на сегодняшний день в городе вакцинируется около 12 тысяч человек в сутки, и эти темпы, вероятнее всего, сохранятся "как минимум, в течение ближайшего месяца".

https://ria.ru/20210729/moshenniki-1743403446.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, санкт-петербург