https://ria.ru/20210729/granitsa-1743392245.html

Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном

Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 29.07.2021

Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить российских военных вдоль всей границы с Азербайджаном. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:27

2021-07-29T10:27

2021-07-29T11:14

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить российских военных вдоль всей границы с Азербайджаном."Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений", — сказал он на заседании правительства, добавив, что планирует обсудить это с Москвой.Накануне Ереван заявил о трех погибших и пяти раненных в результате перестрелки на границе, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии, но сегодня огонь возобновился.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.

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армения

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азербайджан, армения