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Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном
Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 29.07.2021
Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить российских военных вдоль всей границы с Азербайджаном. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:27
2021-07-29T11:14
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить российских военных вдоль всей границы с Азербайджаном."Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений", — сказал он на заседании правительства, добавив, что планирует обсудить это с Москвой.Накануне Ереван заявил о трех погибших и пяти раненных в результате перестрелки на границе, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии, но сегодня огонь возобновился.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.
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азербайджан, армения
10:27 29.07.2021 (обновлено: 11:14 29.07.2021)
 
Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном

Пашинян предложил разместить российских военных вдоль границы с Азербайджаном

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить российских военных вдоль всей границы с Азербайджаном.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений", — сказал он на заседании правительства, добавив, что планирует обсудить это с Москвой.
Накануне Ереван заявил о трех погибших и пяти раненных в результате перестрелки на границе, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии, но сегодня огонь возобновился.
Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
После этого началась демаркация рубежей, вылившаяся в очередной кризис, пик которого пришелся на май.
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