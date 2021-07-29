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В Санкт-Петербурге откроют фудкорты
В Санкт-Петербурге откроют фудкорты - РИА Новости, 29.07.2021
В Санкт-Петербурге откроют фудкорты
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на днях подпишет постановление, позволяющее фудкортам в торговых центрах, которые были временно закрыты на... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:25
2021-07-29T23:45
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
ресторан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на днях подпишет постановление, позволяющее фудкортам в торговых центрах, которые были временно закрыты на фоне третьей волны пандемии, возобновить работу при условии соблюдения дополнительных требований эпидбезопасности."На протяжении десяти дней сотрудники Смольного совместно с Роспотребнадзором работали с этим бизнесом и договорились о тех правилах, при которых возможно открыть (фудкорты). Буквально сегодня-завтра я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы их открытие при соблюдении соответствующих условий", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".Ранее в июле первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщал, что ограничения в работе фудкортов и "островков" в торговых центрах, которые были временно закрыты из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, могут смягчить в ближайшее время.В Петербурге с 17 июня в связи с ситуацией с коронавирусом введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фудкортов в торговых центрах.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, ресторан
23:25 29.07.2021 (обновлено: 23:45 29.07.2021)
 
В Санкт-Петербурге откроют фудкорты

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: фудкортам разрешат возобновить работу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗакрытый фудкорт на территории торгово-развлекательного центра "Макси" в Туле
Закрытый фудкорт на территории торгово-развлекательного центра Макси в Туле - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на днях подпишет постановление, позволяющее фудкортам в торговых центрах, которые были временно закрыты на фоне третьей волны пандемии, возобновить работу при условии соблюдения дополнительных требований эпидбезопасности.
"На протяжении десяти дней сотрудники Смольного совместно с Роспотребнадзором работали с этим бизнесом и договорились о тех правилах, при которых возможно открыть (фудкорты). Буквально сегодня-завтра я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы их открытие при соблюдении соответствующих условий", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".
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Ранее в июле первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщал, что ограничения в работе фудкортов и "островков" в торговых центрах, которые были временно закрыты из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, могут смягчить в ближайшее время.
В Петербурге с 17 июня в связи с ситуацией с коронавирусом введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фудкортов в торговых центрах.
 
Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургРесторан
 
 
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