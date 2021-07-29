https://ria.ru/20210729/fudkort-1743528407.html
В Санкт-Петербурге откроют фудкорты
В Санкт-Петербурге откроют фудкорты - РИА Новости, 29.07.2021
В Санкт-Петербурге откроют фудкорты
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на днях подпишет постановление, позволяющее фудкортам в торговых центрах, которые были временно закрыты на... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:25
2021-07-29T23:25
2021-07-29T23:45
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
ресторан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739582617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d886ece6bbbc21d618e32fc1475ddf95.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на днях подпишет постановление, позволяющее фудкортам в торговых центрах, которые были временно закрыты на фоне третьей волны пандемии, возобновить работу при условии соблюдения дополнительных требований эпидбезопасности."На протяжении десяти дней сотрудники Смольного совместно с Роспотребнадзором работали с этим бизнесом и договорились о тех правилах, при которых возможно открыть (фудкорты). Буквально сегодня-завтра я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы их открытие при соблюдении соответствующих условий", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".Ранее в июле первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщал, что ограничения в работе фудкортов и "островков" в торговых центрах, которые были временно закрыты из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, могут смягчить в ближайшее время.В Петербурге с 17 июня в связи с ситуацией с коронавирусом введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фудкортов в торговых центрах.
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/kovid-1743453372.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739582617_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_c0ca6454322f49843db8b599c740aa92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, ресторан
23:25 29.07.2021 (обновлено: 23:45 29.07.2021)
В Санкт-Петербурге откроют фудкорты
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: фудкортам разрешат возобновить работу