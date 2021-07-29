https://ria.ru/20210729/fudkort-1743528407.html

В Санкт-Петербурге откроют фудкорты

В Санкт-Петербурге откроют фудкорты - РИА Новости, 29.07.2021

В Санкт-Петербурге откроют фудкорты

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на днях подпишет постановление, позволяющее фудкортам в торговых центрах, которые были временно закрыты на... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T23:25

2021-07-29T23:25

2021-07-29T23:45

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

ресторан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на днях подпишет постановление, позволяющее фудкортам в торговых центрах, которые были временно закрыты на фоне третьей волны пандемии, возобновить работу при условии соблюдения дополнительных требований эпидбезопасности."На протяжении десяти дней сотрудники Смольного совместно с Роспотребнадзором работали с этим бизнесом и договорились о тех правилах, при которых возможно открыть (фудкорты). Буквально сегодня-завтра я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы их открытие при соблюдении соответствующих условий", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".Ранее в июле первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщал, что ограничения в работе фудкортов и "островков" в торговых центрах, которые были временно закрыты из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, могут смягчить в ближайшее время.В Петербурге с 17 июня в связи с ситуацией с коронавирусом введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фудкортов в торговых центрах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/kovid-1743453372.html

санкт-петербург

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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, ресторан