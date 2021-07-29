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Ученые назвали продукты, снижающие риск развития деменции
Ученые назвали продукты, снижающие риск развития деменции - РИА Новости, 29.07.2021
Ученые назвали продукты, снижающие риск развития деменции
Люди, ежедневно употребляющие продукты с высоким содержанием флавоноидов — мощных пищевых антиоксидантов, — гораздо меньше подвержены риску снижения когнитивных РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:15
2021-07-29T17:15
открытия - риа наука
общество
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Люди, ежедневно употребляющие продукты с высоким содержанием флавоноидов — мощных пищевых антиоксидантов, — гораздо меньше подвержены риску снижения когнитивных функций, пишет журнал Американской академии неврологии.В исследовании приняли участие 49,5 тысяч женщин в возрасте около 48 лет и почти 30 тысяч пятидесятилетних мужчин. В течение 20 лет они заполнили несколько анкет, в которых указывали частоту употребления различных продуктов.Кроме того, испытуемые дважды оценивали свои когнитивные способности, задавая себе такие вопросы, как: "По вашему мнению, Вы чаще стали забывать о недавних событиях / вещах?" и т.д.С учетом таких факторов, как возраст и ежедневная норма калорий, специалисты выяснили, что среди участников из группы, где больше всего ели продукты с высоким содержанием флавоноидов, риск снижения когнитивных способностей был ниже на 20%, чем у людей, в рационе которых их было минимальное количество.Ученые установили, что наибольшую пользу приносят фрукты и овощи желтого или оранжевого цветов. Благодаря их употреблению риск деградации мыслительных функций снижается на 38%.Так, в 100-граммовой порции перца содержится 5 мг флавоноидов, тогда как черника, ежевика и вишня богаты антоцианами, уменьшающими вероятность когнитивных расстройств на 24%. Это же касается клубники и яблок, содержащих около 180 и 113 мг флавоноидов на порцию соответственно.
https://rsport.ria.ru/20210617/sliva-1737394494.html
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открытия - риа наука, общество
17:15 29.07.2021
 
Ученые назвали продукты, снижающие риск развития деменции

В Американской академии неврологии назвали продукты, снижающие риск развития деменции

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Люди, ежедневно употребляющие продукты с высоким содержанием флавоноидов — мощных пищевых антиоксидантов, — гораздо меньше подвержены риску снижения когнитивных функций, пишет журнал Американской академии неврологии.
В исследовании приняли участие 49,5 тысяч женщин в возрасте около 48 лет и почти 30 тысяч пятидесятилетних мужчин. В течение 20 лет они заполнили несколько анкет, в которых указывали частоту употребления различных продуктов.
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Кроме того, испытуемые дважды оценивали свои когнитивные способности, задавая себе такие вопросы, как: "По вашему мнению, Вы чаще стали забывать о недавних событиях / вещах?" и т.д.
С учетом таких факторов, как возраст и ежедневная норма калорий, специалисты выяснили, что среди участников из группы, где больше всего ели продукты с высоким содержанием флавоноидов, риск снижения когнитивных способностей был ниже на 20%, чем у людей, в рационе которых их было минимальное количество.
"Участники нашего исследовании, которые добились наилучших результатов, съедали в среднем не менее половины порции в день таких продуктов, как апельсины, перец, сельдерей, грейпфруты, яблоки и груши", – пояснил ведущий автор исследования и доктор медицинских наук Уолтер Уиллетт.
Ученые установили, что наибольшую пользу приносят фрукты и овощи желтого или оранжевого цветов. Благодаря их употреблению риск деградации мыслительных функций снижается на 38%.
Так, в 100-граммовой порции перца содержится 5 мг флавоноидов, тогда как черника, ежевика и вишня богаты антоцианами, уменьшающими вероятность когнитивных расстройств на 24%. Это же касается клубники и яблок, содержащих около 180 и 113 мг флавоноидов на порцию соответственно.
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