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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html
Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет
Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет - РИА Новости, 29.07.2021
Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет
Российский туроператор опубликовал цены на первые пакетные предложения в Египет, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:41
2021-07-29T18:41
библио глобус (туроператор)
где отдохнуть
отдых на море
куда поехать
египет
туризм
туристы
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российский туроператор опубликовал цены на первые пакетные предложения в Египет, сообщает АТОР.По данным системы бронирования, недельный отдых вдвоем в трехзвездочном отеле с завтраками в Шарм-эш-Шейхе обойдется россиянам почти в 81 тысячу рублей, в пятизвездочном по системе "все включено" – в 92 тысячи. В Хургаде чуть дешевле. От 78 тысяч за семь ночей в "трех звездах", а за "пятерку" придется отдать почти 94 тысячи.Для сравнения: отдохнуть в Турции при тех же условиях можно в среднем за 45-57 тысяч рублей. Однако планируется, что к октябрю стоимость туров на курорты Красного моря немного снизится.Напомним, регулярное авиасообщение с Египтом возобновится 9 августа. Летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на бортах Boeing 747 и Boeing 737 будет авиакомпания "Россия" пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/egipet-1743219887.html
египет
красное море
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библио глобус (туроператор), где отдохнуть, отдых на море, куда поехать, египет, туристы, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, россия (авиакомпания)
18:41 29.07.2021
 

Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет

© Depositphotos / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Depositphotos / OlegDoroshenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российский туроператор опубликовал цены на первые пакетные предложения в Египет, сообщает АТОР.
По данным системы бронирования, недельный отдых вдвоем в трехзвездочном отеле с завтраками в Шарм-эш-Шейхе обойдется россиянам почти в 81 тысячу рублей, в пятизвездочном по системе "все включено" – в 92 тысячи. В Хургаде чуть дешевле. От 78 тысяч за семь ночей в "трех звездах", а за "пятерку" придется отдать почти 94 тысячи.
Для сравнения: отдохнуть в Турции при тех же условиях можно в среднем за 45-57 тысяч рублей. Однако планируется, что к октябрю стоимость туров на курорты Красного моря немного снизится.
Напомним, регулярное авиасообщение с Египтом возобновится 9 августа. Летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на бортах Boeing 747 и Boeing 737 будет авиакомпания "Россия" пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Табло с информацией о вылетах в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 10:16В мире
СМИ узнали, какие авиаперевозчики запросили допуск на перелеты в Египет
 
ТуризмБиблио Глобус (туроператор)где отдохнутьотдых на морекуда поехатьЕгипеттуристыКрасное мореАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхРоссия (авиакомпания)
 
 
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