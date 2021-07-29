https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html

Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет

Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет - РИА Новости, 29.07.2021

Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет

Российский туроператор опубликовал цены на первые пакетные предложения в Египет, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:41

2021-07-29T18:41

2021-07-29T18:41

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российский туроператор опубликовал цены на первые пакетные предложения в Египет, сообщает АТОР.По данным системы бронирования, недельный отдых вдвоем в трехзвездочном отеле с завтраками в Шарм-эш-Шейхе обойдется россиянам почти в 81 тысячу рублей, в пятизвездочном по системе "все включено" – в 92 тысячи. В Хургаде чуть дешевле. От 78 тысяч за семь ночей в "трех звездах", а за "пятерку" придется отдать почти 94 тысячи.Для сравнения: отдохнуть в Турции при тех же условиях можно в среднем за 45-57 тысяч рублей. Однако планируется, что к октябрю стоимость туров на курорты Красного моря немного снизится.Напомним, регулярное авиасообщение с Египтом возобновится 9 августа. Летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на бортах Boeing 747 и Boeing 737 будет авиакомпания "Россия" пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/egipet-1743219887.html

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красное море

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шарм-эш-шейх

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