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Авиакомпания "Россия" начинает полеты на египетские курорты

Авиакомпания "Россия" начинает полеты на египетские курорты - РИА Новости, 29.07.2021

Авиакомпания "Россия" начинает полеты на египетские курорты

Авиакомпания "Россия" получила в Росавиации допуски к полетам на курорты Египта и готова к ним приступить с 9 августа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:05

2021-07-29T14:05

2021-07-29T15:03

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" получила в Росавиации допуски к полетам на курорты Египта и готова к ним приступить с 9 августа, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. Он уточнил, что речь идет о рейсах из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, их будут выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".Россия и Египет ранее договорились, что сотрудники этой компании будут контролировать процесс обслуживания российских туристов и подготовки самолетов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Как сообщили на минувшей неделе в оперативном штабе, Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с курортами Красного моря. На каждом из двух маршрутов предусмотрено по пять рейсов в неделю. Их количество могут увеличить после визита российских инспекторов для оценки эпидемиологической обстановки.Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом. До недавнего времени попасть в страну можно было только регулярными рейсами через Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах.

https://ria.ru/20210727/egipet-1743075052.html

https://ria.ru/20210727/egipet-1743156291.html

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2021

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