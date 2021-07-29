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Туризм
https://ria.ru/20210729/egipet-1743440014.html
Авиакомпания "Россия" начинает полеты на египетские курорты
Авиакомпания "Россия" начинает полеты на египетские курорты - РИА Новости, 29.07.2021
Авиакомпания "Россия" начинает полеты на египетские курорты
Авиакомпания "Россия" получила в Росавиации допуски к полетам на курорты Египта и готова к ним приступить с 9 августа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:05
2021-07-29T15:03
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" получила в Росавиации допуски к полетам на курорты Египта и готова к ним приступить с 9 августа, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. Он уточнил, что речь идет о рейсах из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, их будут выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".Россия и Египет ранее договорились, что сотрудники этой компании будут контролировать процесс обслуживания российских туристов и подготовки самолетов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Как сообщили на минувшей неделе в оперативном штабе, Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с курортами Красного моря. На каждом из двух маршрутов предусмотрено по пять рейсов в неделю. Их количество могут увеличить после визита российских инспекторов для оценки эпидемиологической обстановки.Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом. До недавнего времени попасть в страну можно было только регулярными рейсами через Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах.
https://ria.ru/20210727/egipet-1743075052.html
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куда поехать, россия, туризм, туристы, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, россия (авиакомпания), авиация, египет
14:05 29.07.2021 (обновлено: 15:03 29.07.2021)
 
Авиакомпания "Россия" начинает полеты на египетские курорты

Авиакомпания "Россия" готова приступить к полетам в Египет с 9 августа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эш-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эш-Шейхом - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" получила в Росавиации допуски к полетам на курорты Египта и готова к ним приступить с 9 августа, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Он уточнил, что речь идет о рейсах из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, их будут выполнять в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".

"Для обеспечения безопасности граждан России авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность" на предоставление соответствующих услуг", — добавил собеседник агентства.

Россия и Египет ранее договорились, что сотрудники этой компании будут контролировать процесс обслуживания российских туристов и подготовки самолетов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.
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Как сообщили на минувшей неделе в оперативном штабе, Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с курортами Красного моря. На каждом из двух маршрутов предусмотрено по пять рейсов в неделю. Их количество могут увеличить после визита российских инспекторов для оценки эпидемиологической обстановки.
Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом. До недавнего времени попасть в страну можно было только регулярными рейсами через Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах.
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